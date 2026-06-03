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لبنان

ما جديد "مفاوضات واشنطن"؟ هذه آخر المعلومات

Lebanon 24
03-06-2026 | 13:20
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ما جديد مفاوضات واشنطن؟ هذه آخر المعلومات
ما جديد مفاوضات واشنطن؟ هذه آخر المعلومات photos 0
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تتجه الأنظار إلى المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وذلك في إطار جولة جديدة أقيمت بين الطرفين برعاية أميركية.
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 وقالت معلومات صحفية إنه "لا مؤشرات لصدور بيان ثلاثي أميركي - لبنان - إسرائيلي بشأن المفاوضات، إنما هناك توجه لإعلان مبادئ تحدد الخطوات المُقبلة".
 
وتحدثت المعلومات عن "اتصالات سعودية مكثفة في واشنطن في مسعى لانجاح المفاوضات"، مؤكداً أن "التركيز في المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية انتقل من وقف النار إلى خارطة طريق أمنية".
 
إلى ذلك، أوضحت المعلومات أن البيان المشترك المرتقب صدوره الليلة سيتضمن للمرة الأولى الإشارة إلى ما يُعرف بالـPilot Zone أو المنطقة التجريبية التي يُفترض أن تشكّل المرحلة الأولى من تطبيق الترتيبات الأمنية والميدانية الجديدة في جنوب لبنان.
 
وذكر البيان أن البيان المشترك لن يقتصر على تلخيص نتائج هذه الجولة بل سيتضمن تحديد المواعيد الجديدة للجولة السادسة من المفاوضات والتي يُرجح أن تُعقد خلال نحو عشرة أيام لاستكمال البحث في الملفات.
 
إلى ذلك، نُقل عن مصدر في الخارجية الأميركية للـ"MTV" قوله إن "الإدارة الأميركية ترى أن الحل المستدام يمرّ عبر تقوية مؤسسات الدولة والجيش من خلال تعزيز قدراته وتدريبه وتوسيع انتشاره وتمكينه من تولي مسؤوليات أمنية أكبر على كامل الأراضي اللبنانية".
 
من ناحيته، قال مصدر لبناني شارك في الاتصالات الجارية بين بيروت وواشنطن إن مطالب "الثنائي" الذي يعبر عنه في المفاوضات رئيس البرلمان، نبيه بري، لم تعد تتحدث عن الانسحاب والإعمار، بل باتت تقتصر على "وقف النار بحراً وبراً وجواً، ووقف أعمال الهدم والتجريف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية المحتلة".
 
أيضاً، قالت مصادر مطلعة على مواقف "الثنائي" لـ"الشرق الأوسط" إن المطلوب الآن تحقيق "وقف النار بكل مضامينه"، مشيرة إلى أنه "على أثر حصول وقف النار تأتي الخطوات اللاحقة من انسحاب وإعادة إعمار وانتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية التي تخليها القوات الإسرائيلية".

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