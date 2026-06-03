على طريق المطار.. إنقاذ عاملين سقطا في بئر

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واستخدم الفريق معدات الإنقاذ المتخصصة المعتمدة في الأماكن الضيقة والعميقة، واستغرقت العملية نحو أربع ساعات.وقدّم فريق من المسعفين التابعين للدفاع المدني الإسعافات الأولية للعامليْن، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقّي الرعاية الطبية.