ترامب يتحدّث عن لبنان.. تصريح لافت وهذا ما قاله عن إيران

قال الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، إنّ ملف وقف إطلاق النار في يختلف عن أي ملف مماثل في أي مكان آخر من العالم، مشيراً إلى أنّ تحاول الفصل بين مسألة فتح والقتال الدائر في لبنان.

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وفي ما يتعلق بإيران، أكد أنّها "مشكلة حقيقية للعالم وليس فقط للمنطقة"، مُشدداً على أنَّ لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح .





وذكر ترامب أنّ المفاوضات مع تسير بشكل جيد، وقد تنعقد جولة من المحادثات بحلول نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أنّ هذه المفاوضات قد تفضي إلى نتائج مع نهاية الأسبوع أيضاً.





وأشار الرئيس الأميركي إلى أنّ إيران "على وشك التوقيع على اتفاق"، موضحاً أنّ الولايات المتحدة تفضّل التوصل إلى اتفاق مكتوب مع إذا كان ذلك ممكناً.