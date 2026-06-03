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لبنان

ترامب يتحدّث عن لبنان.. تصريح لافت وهذا ما قاله عن إيران

Lebanon 24
03-06-2026 | 16:32
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ترامب يتحدّث عن لبنان.. تصريح لافت وهذا ما قاله عن إيران
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنّ ملف وقف إطلاق النار في لبنان يختلف عن أي ملف مماثل في أي مكان آخر من العالم، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة تحاول الفصل بين مسألة فتح مضيق هرمز والقتال الدائر في لبنان.
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وفي ما يتعلق بإيران، أكد ترامب أنّها "مشكلة حقيقية للعالم وليس فقط للمنطقة"، مُشدداً على أنَّ واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي.


وذكر ترامب أنّ المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وقد تنعقد جولة من المحادثات بحلول نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أنّ هذه المفاوضات قد تفضي إلى نتائج مع نهاية الأسبوع أيضاً.


وأشار الرئيس الأميركي إلى أنّ إيران "على وشك التوقيع على اتفاق"، موضحاً أنّ الولايات المتحدة تفضّل التوصل إلى اتفاق مكتوب مع طهران إذا كان ذلك ممكناً.


كذلك، قال ترامب إنّ "الوضع المتعلق بإيران مُتقلب، وأي شيء يمكن أن يحدث"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب، بما في ذلك اليورانيوم عالي التخصيب، "في وقت ليس ببعيد".
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