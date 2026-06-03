تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الفصل الصعب بين "وقف النار" و"حصر السلاح"

Lebanon 24
03-06-2026 | 22:46
A-
A+
الفصل الصعب بين وقف النار وحصر السلاح
الفصل الصعب بين وقف النار وحصر السلاح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب جورج شاهين في" الجمهورية":تعمّقت مراجع ديبلوماسية وسياسية في الجزم بما يمكن أن تقود إليه التطورات الأخيرة. وهي تنتظر مزيداً من التفاصيل الضرورية التي رافقت مجموعة التفاهمات الأخيرة التي واكبت لقاءات طاولة واشنطن في جلستها الرابعة التي عُقدت على مدى اليومين الماضيين، لفرز ما هو قابل للتنفيذ إن تم التوصل إلى أي إجراء من هذا النوع، كما بالنسبة إلى ترقّب التطورات المقبلة، وما يمكن أن يقود إليه أي تفاهم تم التوصل إليه، وهي عملية يجب قراءتها بهدوء وتروٍ بعد الربط المطلوب بينها وما انتهت إليه أعمال الطاولة العسكرية التي عُقدت الجمعة الماضي في مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون». وقالت هذه المصادر، لا يمكن تقديم أي تصور نهائي لما تحقق من الطاولتين الأمنية والسياسية قبل الإطلاع على كثير من المداولات التي بقيت مغلفة بالسرية، ولا سيما أنها قادت بالمتحدث باسم وزارة الحرب إلى ترحيبه بما انتهت إليه «المحادثات العسكرية المباشرة» التي استضافها وكيل وزارة الحرب للسياسات كولبي البريدج الجمعة الماضي، وبمدى «التزام الجيشين بهذه الجهود التاريخية»، واصفاً إياها بـ«البنّاءة». وبعد إشارته إلى أهمية «شراكاتنا الاستراتيجية مع كل من الجيشين»، اعتبر أن ما تم التداول به يضع «أطراً عملية للأمن والاستقرار الإقليميين»، منتهياً إلى القول إنها «ستساهم مباشرة في المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية عبر طاولة واشنطن السياسية». تصرّ المراجع الديبلوماسية والسياسية على أهمية اعتراف الرئيس نبيه بري باعتباره ترامبالضامن الوحيد لأي اتفاق لوقف النار كالذي تم التوصل إليه أول أمس في لبنان، ومدى اقترابه من التسليم بما يجري في واشنطن من مفاوضات مباشرة برعايته.
Advertisement
وفي المحصلة، تنتهي المراجع عينها إلى التأكيد أنه بات من الصعب جداً الحديث عن أي فصل يمكن أن يتم بين أي اتفاق لوقف النار ومصير السلاح غير الشرعي حيثما انتشرت الأذرع في المنطقة، والذي يجب تسليمه إلى القوى الشرعية أينما وجد في لبنان كما في العراق.
 
مواضيع ذات صلة
لبنان ومعركة "البند الأول": وقف النار أم السلاح أولًا؟
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال ساريا
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ضغط اسرائيلي يتجاوز الليطاني ومفاوضات واشنطن بين "وقف اطلاق النار وخفض التصعيد"
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تحذّر: وقف النار بين واشنطن وطهران "هش للغاية" وتدعو لتحرك دولي حازم
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

وزارة الخارجية

وزارة الدفاع

نبيه بري

الجمهوري

جمهورية

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-06-04
Lebanon24
03:29 | 2026-06-04
Lebanon24
03:22 | 2026-06-04
Lebanon24
03:00 | 2026-06-04
Lebanon24
02:40 | 2026-06-04
Lebanon24
02:34 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24