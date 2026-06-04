"قتلوا أو أصبحوا خارج الخدمة".. هذا ما كشفته "معاريف" عن عناصر "الحزب"

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كشفت صحيفة " " أنّ استخدم شققاً سكنية وخيماً كمرافق ومراكز عمليات.وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإنّ "نصف عناصر حزب الله قتلوا أو أصبحوا خارج الخدمة".إلى ذلك، أعلن مسؤول إسرائيلي ان " ستخصّص جزءًا من أموالها المجمّدة في حال الحصول عليها لحزب الله".