بعد الهدوء الحذر جنوباً.. الغارات الاسرائيلية تتجدد ودعوات لعدم العودة



وفي كفررمان - النبطية استهدفت غارة من مسيرة سيارة امام دوار كفرمان قرب محطة الأيتام (طلعة مستشفى النجدة)

وكان القصف المدفعي المعادي استهدف ليلا بلدات: المنصوري، مجدل زون وديركيفا، كفردونين والحديقة العامة قرب استراحة صور السياحية.

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كما سجل تحليق للطيران المسيّر المعادي على علو منخفض فوق مدينة صور والجوار.



وفي ، أغار الطيران الحربي المعادي ليلا على محيط مستشفى الشيخ حرب. لم يدم الهدوء الحذر طويلاً على كل المحاور جنوبا، حيث استهدف الطيران المسيّر سيارة رابيد في زفتا، ما ادى الى استشهاد شخص.وكان القصف المدفعي المعادي استهدف ليلا بلدات: المنصوري، مجدل زون وديركيفا، كفردونين والحديقة العامة قرب استراحة صور السياحية.كما سجل تحليق للطيران المسيّر المعادي على علو منخفض فوق مدينة صور والجوار.وفي ، أغار الطيران الحربي المعادي ليلا على محيط مستشفى الشيخ حرب.

الى ذلك، دعت هيئات الدفاع المدني الى التريث وعدم الاستعجال بالعودة لحين صدور بيانات رسمية للعودة الى القرى الجنوبية.



وحذرت من الاقتراب من اماكن بسبب مخلفات الحرب.





كما نفّذ الجيش تفجيرًا في منطقة الحمرا – زوطر الشرقية، في حين طالت غارة أخرى بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع تفجير مماثل في بلدة .



واستهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة شحور بغارة جوية، فيما سجّلت غارة إضافية على بلدة المنصوري.



وفي موازاة ذلك، أفيد عن أعمال جرف إسرائيلية مكثفة في بلدة شملت عدة نقاط داخلها. وفي بلدة بستات – قضاء صور، استهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية، ما أدى إلى سقوط وجريح.كما نفّذ الجيش تفجيرًا في منطقة الحمرا – زوطر الشرقية، في حين طالت غارة أخرى بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع تفجير مماثل في بلدة .واستهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة شحور بغارة جوية، فيما سجّلت غارة إضافية على بلدة المنصوري.وفي موازاة ذلك، أفيد عن أعمال جرف إسرائيلية مكثفة في بلدة شملت عدة نقاط داخلها.



