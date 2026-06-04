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لبنان

بعد الهدوء الحذر جنوباً.. الغارات الاسرائيلية تتجدد ودعوات لعدم العودة

Lebanon 24
04-06-2026 | 03:29
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بعد الهدوء الحذر جنوباً.. الغارات الاسرائيلية تتجدد ودعوات لعدم العودة
بعد الهدوء الحذر جنوباً.. الغارات الاسرائيلية تتجدد ودعوات لعدم العودة photos 0
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لم يدم الهدوء الحذر طويلاً على كل المحاور جنوبا، حيث استهدف الطيران المسيّر سيارة رابيد في زفتا، ما ادى الى استشهاد شخص.
وفي كفررمان - النبطية استهدفت غارة من  مسيرة  سيارة امام دوار كفرمان قرب محطة الأيتام (طلعة مستشفى النجدة)

وكان القصف المدفعي المعادي استهدف ليلا بلدات: المنصوري، مجدل زون وديركيفا، كفردونين والحديقة العامة قرب استراحة صور السياحية. 
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كما سجل تحليق للطيران المسيّر المعادي على علو منخفض فوق مدينة صور والجوار.

وفي النبطية، أغار الطيران الحربي المعادي  ليلا على محيط مستشفى الشيخ راغب حرب.
 
الى ذلك، دعت هيئات الدفاع المدني النازحين الى التريث وعدم الاستعجال بالعودة لحين صدور بيانات رسمية للعودة الى القرى الجنوبية. 

وحذرت من الاقتراب من اماكن الغارات بسبب مخلفات الحرب.
وفي بلدة بستات – قضاء صور، استهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح. 

كما نفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا في منطقة الحمرا – زوطر الشرقية، في حين طالت غارة أخرى بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع تفجير مماثل في بلدة يحمر.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة شحور بغارة جوية، فيما سجّلت غارة إضافية على بلدة المنصوري.

وفي موازاة ذلك، أفيد عن أعمال جرف إسرائيلية مكثفة في بلدة الخيام شملت عدة نقاط داخلها.

 
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