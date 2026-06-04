اتفاق على وقف اطلاق النار مشروط بوقف نيران حزب الله وإخلاء عناصره جنوب الليطاني

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توصّل الوفدان اللبناني والإسرائيلي، فجر اليوم في الجولة الرابعة من المفاوضات التي تستضيفها واشنطن، إلى اتفاقٍ يتعلّق بترتيبات جديدة لوقف إطلاق نار شامل.ووفق قراءة اولية للبيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي، فانه بحمّل مباشرة المسؤولية ، حيث جاء في البيان" يُشترط لبدء سريان وقف إطلاق النار التوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني.كما اتفق الطرفان، بتوجيه من ، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة".ولم يرد في البيان اي فقرة تشير الى وقف العدوان الاسرائيلي على ، علما انه تم "الاعلان عن انفاق الطرفين على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران بهدف التوصل إلى اتفاق شامل"، مع تعهد الولايات المتحدة "مواصلة تسهيل التواصل بين الطرفين خلال الفترة الانتقالية".ونقلت عن اوساط رئاسة الجمهورية، ان الوفد المفاوض سعى إلى الربط بين ثلاثة عناصر غير قابلة للفصل، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار، ثم انسحاب إسرائيلي كامل، وبسط سلطة الأراضي اللبنانية. وقالت الاوساط أن أي محاولة لعكس ترتيب هذه الأولويات ستؤدي إلى تفاهم هش وغير قابل للاستمرار.في المقابل، أشارت مصادر مطلعة إلى أن حزب الله لم يعطِ أي التزام بما خصّ وقف إطلاق الصواريخ والمسيّرات على مستوطنات مقابل عدم ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، لكنه خفض التصعيد مع ترقب وحذر انسجاماً مع الوساطات والمساعي الدبلوماسية خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة، لكن الحزب لن يقبل بالعودة إلى معادلة ما قبل الثاني من آذار كما يريد الاحتلال بهدف حماية أمن مستوطناته الشمالية والاحتفاظ في الوقت نفسه بحرية الحركة الأمنية والعسكرية في الجنوب.وشدّدت المصادر على أن "الحزب" مستعد لتوسيع قواعد الاشتباك إذا ما تمادى الإسرائيلي بعدوانه ولم يخضع للضغوط الأميركية والقيود التي فرضتها التهديدات الإيرانية بالانسحاب من المفاوضات وضرب الشمال.وكان سبق الاعلان عن البيان تصريح للرئيس الأميركي حول خلافه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول قصف اذ قال لصحيفة "نيويورك بوست": "يقلقني الصراع المستمر بين نتنياهو ولبنان". وأضاف: "قلت لنتنياهو إنّه مجنون تمامًا". وبحسب ترامب، فإنّه كان "منزعجًا من صراع نتنياهو مع لبنان"، لكنّه أردف: "أنا معجبٌ جدًّا ببيبي وأعمل معه بشكل ممتاز".ولاحقاً قال نتنياهو: "أنا وترامب نتشارك هدف نزع سلاح "حزب الله" وجعل لبنان منزوع السلاح".