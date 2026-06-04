العدو الإسرائيلي يعاود محاولة الاغتيال… من النبطية الى زفتا

Advertisement

أفادت معلومات " " أن السيارة التي حاول العدو استهدافها قبل قليل في في محيط ، هي نفسها التي كانت قد تعرّضت لمحاولة استهداف سابقة في بلدة زفتا فجر اليوم.وبحسب المعطيات، فإن العدو كان يراقب تحركات السيارة ، قبل أن يعاود محاولة استهدافها مجددًا، في إطار سياسة الملاحقة والتعقب التي ينتهجها بحق أهداف محددة في الجنوب.ولا تزال حتى اللحظة تفاصيل مصير من كان بداخل السيارة غير واضحة، وسط استنفار في المكان وتحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق المنطقة.