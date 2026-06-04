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لبنان

مفاجأة لمحبي الصيف.. هكذا سيكون طقس الويك آند

Lebanon 24
04-06-2026 | 03:22
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مفاجأة لمحبي الصيف.. هكذا سيكون طقس الويك آند
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يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام القادمة.
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ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين ٢٢ و ٣٠، طرابلس بين ٢١ و ٢٩، وزحلة بين ١٦و ٣٢ درجة.




الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
صافٍ اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.
الجمعة:  
صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات . ترتفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال والساحل.
السبت:  
قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما ترتفع على الساحل وفوق الجبال كما تنشط الرياح مساءً جنوب البلاد.
الأحد:  
قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تنخفض في المناطق الجبلية والساحلية.
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