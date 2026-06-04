مفاجأة لمحبي الصيف.. هكذا سيكون طقس الويك آند

Advertisement

يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين ٢٢ و ٣٠، بين ٢١ و ٢٩، وزحلة بين ١٦و ٣٢ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:صافٍ اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.الجمعة:صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات . ترتفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال والساحل.السبت:قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما ترتفع على الساحل وفوق الجبال كما تنشط الرياح مساءً جنوب البلاد.الأحد:قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تنخفض في المناطق الجبلية والساحلية.