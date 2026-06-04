تحذير من الجيش الإسرائيلي: لعدم التوجه جنوب نهر الزهراني

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وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انذاراً عاجلاً إلى سكان ، مشيراً الى ان القتال في جنوب مستمر حيث يواصل جيش الدفاع استهداف منشآت وبنى الموجودة في قراكم وبالقرب منها. فالجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم.وتابع: حرصًا على سلامتكم امتنعوا عن التوجه جنوبي حتى إشعار آخر! كل من يتوجه جنوبًا يعرض حياته للخطر.