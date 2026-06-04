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لبنان

إطلاق استخدام الدرون الزراعي لتعزيز الإنتاج وحماية الموارد الطبيعية

Lebanon 24
04-06-2026 | 03:29
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إطلاق استخدام الدرون الزراعي لتعزيز الإنتاج وحماية الموارد الطبيعية
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أعلن وزير الزراعة نزار هاني إطلاق مشروع استخدام الطائرات المسيّرة الزراعية، بدعم من الصين، معتبرًا أن هذه المبادرة تمثّل استثمارًا في مستقبل الزراعة الوطنية.
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وأكد هاني أن وزارة الزراعة وضعت التحوّل الرقمي في صلب أولوياتها، مشيرًا إلى أن الطائرات المسيّرة تشكّل نموذجًا عمليًا لهذا التحوّل، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الزراعية.

ولفت إلى أن أهمية هذه التقنيات تتجاوز القطاع الزراعي لتشمل حماية الغابات والموارد الطبيعية، مؤكدًا أن الزراعة ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي.

وختم هاني بتوجيه الشكر إلى السفارة الصينية، معتبرًا أن المشروع يشكّل بداية تعاون في هذا المجال.
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