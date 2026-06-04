إطلاق استخدام الدرون الزراعي لتعزيز الإنتاج وحماية الموارد الطبيعية

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أعلن إطلاق مشروع استخدام الطائرات المسيّرة الزراعية، بدعم من ، معتبرًا أن تمثّل استثمارًا في مستقبل الزراعة الوطنية.وأكد هاني أن وضعت التحوّل الرقمي في صلب أولوياتها، مشيرًا إلى أن الطائرات المسيّرة تشكّل نموذجًا عمليًا لهذا التحوّل، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الزراعية.ولفت إلى أن أهمية هذه التقنيات تتجاوز القطاع الزراعي لتشمل حماية الغابات والموارد الطبيعية، مؤكدًا أن الزراعة ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي.وختم هاني بتوجيه الشكر إلى ، معتبرًا أن المشروع يشكّل بداية تعاون في هذا المجال.