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لبنان

وزيرة السياحة تلتقي نقابات القطاع لبحث سبل دعم السياحة في لبنان

Lebanon 24
04-06-2026 | 03:58
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وزيرة السياحة تلتقي نقابات القطاع لبحث سبل دعم السياحة في لبنان
وزيرة السياحة تلتقي نقابات القطاع لبحث سبل دعم السياحة في لبنان photos 0
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استقبلت وزيرة السياحة لورا لحود وفداً من النقابات السياحية في لبنان، في إطار متابعتها الدائمة للتطورات، ضمّ رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني رامي، نقيب أصحاب المؤسسات السياحية جان بيروتي ونقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، وجرى عرض لأوضاع القطاع والتحديات والمشاكل التي تعترضه في ظل الظروف الأمنية المستمرة وما يشكل ذلك من خسائر فادحة مباشرة وغير مباشرة، خصوصاً مع تدني عدد القادمين بنسبة تجاوزت ٧٥ في المئة. وتم التباحث في كيفية تضافر الجهود والسبل التي يمكن أن تدعم وتشجع القطاع السياحي على الاستمرار .
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