وزيرة السياحة تلتقي نقابات القطاع لبحث سبل دعم السياحة في لبنان

Advertisement

استقبلت وزيرة السياحة لورا وفداً من النقابات السياحية في ، في إطار متابعتها الدائمة للتطورات، ضمّ رئيس ونقيب أصحاب الفنادق ، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي ، نقيب أصحاب المؤسسات السياحية ونقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر ، وجرى عرض لأوضاع القطاع والتحديات والمشاكل التي تعترضه في ظل الظروف الأمنية المستمرة وما يشكل ذلك من خسائر فادحة مباشرة وغير مباشرة، خصوصاً مع تدني عدد القادمين بنسبة تجاوزت ٧٥ في المئة. وتم التباحث في كيفية تضافر الجهود والسبل التي يمكن أن تدعم وتشجع القطاع السياحي على الاستمرار .