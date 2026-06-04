بعد وفاة جندي من قوات حفظ السلام بسقوط قذائف قرب مرجعيون.. اليونيفيل تُحذر

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أعلنت قوات اليونيفل وفاة جندي من قوات حفظ السلام فجر اليوم الخميس متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب بجنوب شرق .وأضافت اليونيفيل في بيان ان جنديين آخرين من قوات حفظ السلام، أصيبا أيضاً، ويتلقيان العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل.وقالت: "بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، نُقل الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة جواً إلى مستشفى في حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه. نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة وأصدقاء وزملاء الجندي الذي فقد حياته في سبيل السلام. كما نتمنى الشفاء العاجل والكامل للجنود المصابين."وباشرت اليونيفيل تحقيقاً لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي.وقد رصدت اليونيفيل تزايداً ملحوظاً في عدد المقذوفات وسقوطها في ، ويجب وضع حدّ للعنف.وتابع البيان: "نجدد دعوتنا لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي وممتلكاتها في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تُعرّض قوات حفظ السلام للخطر. كما ندعو السلطات الوطنية المختصة إلى التحقيق في الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة، وضمان محاسبتهم جنائياً."وحذرت اليونيفل من ان الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعدّ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب.