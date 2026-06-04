لودريان في بعبدا: تأكيد فرنسي على الدعم والتضامن مع لبنان

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وشدّد الرئيس جوزاف عون أمام رئيس الطائفة الإنجيلية في ولبنان القس جوزيف قصاب ووفد الاتحاد المعمداني على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار، تمهيداً للانتقال إلى إجراءات ترسيخ الاستقرار في الجنوب.

اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور السفير الفرنسي في هيرفيه ماغرو، عن أمله في ان تؤدي المفاوضات التي تتم في واشنطن بين الوفود والأميركية والإسرائيلية الى نتائج إيجابية تحقق وقفاً ثابتاً لاطلاق النار، وانهاء لمعاناة اللبنانيين عموماً واهل الجنوب خصوصاً. ورحّب الرئيس عون بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة، لتثبيت وقف اطلاق النار والانتقال الى المراحل الأخرى التي تشمل انسحاب القوات من الأراضي اللبنانية التي احتلتها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية المعترف بها، وصولاً الى انهاء حالة العداء بين وإسرائيل.وشدد الرئيس عون على ضرورة عدم إعطاء الذرائع من اجل عدم انسحابها من الجنوب، معتبراً ان كل جهد في هذا الاطار ستكون له مفاعيل إيجابية على مسار المفاوضات.وتطرق البحث خلال اللقاء الى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، ورحب رئيس الجمهورية بالرغبات التي ابدتها دول أوروبية وغيرها لابقاء قوات منها في الجنوب للمساهمة في تعزيز الاستقرار ودعم الجيش اللبناني بعد انتشاره حتى الحدود، لافتاً الى ان الاتصالات جارية لايجاد الصيغة المناسبة لبقاء هذه القوات بالتنسيق مع والدول المعنية.وحمّل الرئيس عون الموفد الرئاسي الفرنسي شكره للرئيس ايمانويل ماكرون على الدعم الذي يقدّمه للبنان على مختلف الأصعدة، مشدداً على أهمية العلاقات اللبنانية- المتجذرة عبر التاريخ.وكان الوزير لودريان اكد ان زيارته الى بيروت هدفها التعبير عن الدعم والتضامن الفرنسي والاهتمام بشؤون لبنان.