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لبنان

سلام التقى وفداً من اتحاد سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين

Lebanon 24
04-06-2026 | 06:40
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سلام التقى وفداً من اتحاد سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين
سلام التقى وفداً من اتحاد سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين photos 0
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفداً من الاتحاد الدولي لسيدات ورجال الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل. وهنأ الوفد رئيس الحكومة على صموده ومواقفه الجريئة خلال الأيام الـ45 الماضية من المحنة، مؤكداً الوقوف خلف الدولة في مشروع البناء لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
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وأوضح زمكحل أن وقف إطلاق النار لا يكفي وحده لعودة الاستثمارات والتوظيف وإعادة الإعمار، بل يتطلب الأمر تحويله إلى اتفاق مستدام وحالة استقرار دائمة. وأشار إلى أن تجارب عامي 2006 و2024 أثبتت عدم كفاية وقف إطلاق النار وحده، داعياً إلى مواصلة مسيرة التعافي الاقتصادي عبر تحويل هذا الوقف إلى بوابة نحو السلام الدائم الذي يمثل مصلحة لجميع اللبنانيين.
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