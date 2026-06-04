حلٌّ إسرائيليّ لمواجهة مسيّرات "حزب الله".. هذا ما كشفه آخر تقرير من تل أبيب

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ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر أمنيّة ، كشفت اعتزام الجيش ـ وحدة الكلاب العسكرية "يخال"، الاستعانة بالكلاب في الرصد المبكر للمسيَّرات، استنادًا إلى تجربة الجيش الهندي في رصد وتعقب المسيَّرات الباكسانية على الخط الحدودي بين البلدين.وجاءت الفكرة التي دخلت طور الدراسة الفعلية في ، تزامنًا مع اعتراف الجيش الإسرائيلي بالإخفاق في التصدي للمسيَّرات المفخخة، التي يطلقها " " على القوات العاملة في جنوبي .وبحسب صحيفة " "، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقًا موسعًا لمناقشة كيفية تمكن مسيَّرات "حزب الله" من العمل في ساعات الليل، وإصابة أهداف إسرائيلية بدقة عالية.وطرحت القناة السابعة الإسرائيليّة سؤالًا حول إمكانية حل مشكلة المسيَّرات المفخخة، اعتمادًا على الكلاب، المعنية بالأساس بتقفي أثر المفقودين وعمليات الإنقاذ.ووضع مايك بن يعقوب، قائد وحدة الكلاب في الجيش الإسرائيلي، الإجابة عن السؤال في إطارها الموضوعي، مشيرًا إلى أنه والكوادر العسكرية في بصدد الاستفادة من تجرية عالمية، تهدف إلى إجهاض خطر المسيَّرات.وقال للقناة: "في ، هناك بالفعل حديث عن كلاب قادرة على توجيه إنذار مبكر حول المسيَّرات من الحدود مع باكستان".وأشار إلى أن اللجنة المعنية بدراسة استغلال الكلاب في مهام الرصد، ترى أن "هذا النوع من الحيوانات يتمتع بقدرة عالية على الاستماع لأصوات خاصة لا يسمعها البشر، وبالتالي إطلاق إنذار مبكر".وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يعكف حاليًا على تحديد المسافات التي تستطيع الكلاب من خلالها سماع أصوات المسيَّرات، مؤكدًا أن ذلك يجري في إطار تدريبات مكثفة على الكلاب التي تتمتع بقدرات سمع أكثر من قدرات الشم، وفق تعبيره.وفي ما يتعلق بكيفية تحذير الكلاب من خطر وشيك، أشار بن يعقوب إلى أن "ردود فعل الكلاب قد تكون بالنباح، أو الجلوس، أو أي حركة أخرى".وخلص المسؤول العسكري إلى تلقي الجيش الإسرائيلي بالفعل مساعدات من خبراء الكلاب في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الهند، التي استفاد جيشها من التجربة في مواجهة المسيَّرات الباكستانية، وفق حديثه للقناة العبرية. (ارم نيوز)