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لبنان

عون يشكر قطر على دورها في دعم الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
04-06-2026 | 07:07
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عون يشكر قطر على دورها في دعم الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان
عون يشكر قطر على دورها في دعم الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان photos 0
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شكر رئيس الجمهورية جوزاف عون في اتصال هاتفي اجراه ظهر اليوم برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، دولة قطر على الدور الذي تلعبه للمساعدة على ان يسود الاستقرار والسلام في المنطقة في ظل الأوضاع المتوترة السائدة راهناً، إضافة الى مساهتمها في إنجاح الاتصالات الجارية لتثبيت وقف اطلاق النار في لبنان، انطلاقاً من المسار الذي رسمته المفاوضات اللبنانية- الاميركية-الإسرائيلية في واشنطن.
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ونوّه الرئيس عون بمواقف امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الداعمة للبنان، والمساعدات التي تقدمها قطر الى اللبنانيين على الصعد كافة، لتعزيز صمودهم ومساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة التي يعيشونها.
 
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