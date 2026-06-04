الرئيس عون يدين استشهاد عنصر من اليونيفيل ويشيد بتضحيات القوات الدولية

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أعرب الرئيس عن إدانته واستنكاره لاستشهاد أحد عناصر قوات العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، وإصابة عدد من زملائه جراء الاعتداء الذي استهدف موقعاً للقوات الدولية قرب .واعتبر أن استشهاد العنصر الدولي في الجنوب يشكّل دليلاً إضافياً على أن العالم لم يترك وحيداً، وأن هذه القوات مؤمنة بمهمتها وبضرورة إرساء الأمن والاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة عموماً، مشيداً بالتضحيات التي تقدمها "اليونيفيل" في الجنوب، والتي تمتزج بتضحيات الأهالي والمدنيين والعسكريين والعاملين في مجالي الإسعاف والإغاثة.وتقدّم الرئيس عون من قائد "اليونيفيل" الجنرال ومن عائلة الجندي الشهيد بأحرّ التعازي، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.