داخل منزله... العثور على إبن الـ19 عاماً مشنوقاً

أفادت مندوبة " "، عن العثور على الشاب الفلسطينيّ أ.م.م، البالغ من العمر 19 عاماً، وهو مشنوق داخل منزله في بلدة سعدنايل.

Advertisement

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها.