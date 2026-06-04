الجماعة الإسلامية: بيان واشنطن يكتنفه الغموض ونرفض أي ترتيبات تنتقص من سيادة لبنان

رأت "الجماعة الإسلامية"، في بيان لها بعد مرور ثلاثة أشهر على العدوان ، أن البيان الصادر يكتنفه الكثير من الغموض والعبارات الفضفاضة، مما يثير مخاوف من الالتفاف على الحقوق الوطنية.

Advertisement

وأكدت الجماعة أن أي اتفاق لا ينص صراحة على وقف شامل وفوري للنار، والانسحاب الكامل وغير المشروط، وإطلاق الأسرى، لا يعد تسوية عادلة بل فرصة للعدو للمناورة. كما أعلنت رفضها لإنشاء مناطق عازلة أو ترتيبات أمنية تنتقص من السيادة، وطالبت الحكومة بالشفافية ورفض أي بند يمس السلم الأهلي أو يمنح مكاسب أمنية.



وأعربت الجماعة عن دعمها الكامل للجيش اللبناني، رافضة محاولات زجّه في ترتيبات ملتبسة قد تستغل لإثارة الانقسامات، مشددة على أن معالجة ملف السلاح لا تكون بالإملاءات الخارجية بل عبر يفضي إلى استراتيجية دفاعية.

ودعت إلى وضع معاناة في صدارة الأولويات وتوفير مستلزمات الإغاثة عبر ، رافضة استغلال الأزمة لإثارة التوترات. وختمت بالدعوة إلى التمسك بالوحدة الوطنية والثوابت السيادية لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.