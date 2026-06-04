مسؤول في "حزب الله" عن إتّفاق وقف إطلاق النار: ما حصل يُهدّد السيادة

قال في الحزب : "نريد وقفًا كاملًا وشاملًا لإطلاق النار على كامل الأراضي ".

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وأضاف في حديث لـ"الجديد": "هناك فرصة أخيرة أمام لإنقاذ نفسه من المأزق الذي دخل فيه وما حصل أمس يهدّد السيادة".