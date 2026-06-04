كيف علّقت مصادر أميركيّة على كلام نعيم قاسم؟

علّقت مصادر أميركية على كلام أمين عام " " الشيخ ، وقالت "نُعوّل على الأفعال وليس على الأقوال".

وأشارت المصادر إلى أنّ "الإتفاق يبدأ بخفض التصعيد ليصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل، على أن تبدأ القوات الإسرائلية انسحابا من منطقة تجريبية ينتشر فيها وتكون انطلاقة لمسار التنفيذ".

وأضافت أنّ "هذا الإتفاق هو بمثابة الفرصة الأخيرة، وإضاعتها يعني أن الثمن سيكون كبيرا على الجميع".

وكان قال في بيان اليوم، "نحن معنيون فقط بوقف العدوان الشامل، بوقف إطلاق النار وانسحاب . يجب أن يكون وقف إطلاق النار شاملًا، فلا تجزئة بين الجنوب وباقي ، ولا حرية القتل للعدوّ في لبنان. وما دام موجودًا فالمقاومة مستمرة. ولم نُعط التزامًا لأحد بعدم مقاومة العدوان والرد على عدوانه. وما دام العدوان مستمرًا فسنواجهه بكلِّ ما أوتينا من قوة، وسنطاله حيث نقرر ونستطيع".