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لبنان

في هذه الحالة... ترامب سيمنح نتنياهو "الضوء الأخضر" للتصعيد في لبنان

Lebanon 24
04-06-2026 | 09:21
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في هذه الحالة... ترامب سيمنح نتنياهو الضوء الأخضر للتصعيد في لبنان
في هذه الحالة... ترامب سيمنح نتنياهو الضوء الأخضر للتصعيد في لبنان photos 0
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قال موقع "أكسيوس" الأميركيّ، إنّه "إذا رفض "حزب الله" إتّفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بالفعل، واستمرّ في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على شمال إسرائيل، فقد يدفع ذلك الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى منح رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لتصعيد الحملة العسكرية في لبنان".
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