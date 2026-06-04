في هذه الحالة... ترامب سيمنح نتنياهو "الضوء الأخضر" للتصعيد في لبنان

قال موقع "أكسيوس" الأميركيّ، إنّه "إذا رفض " " إتّفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل بالفعل، واستمرّ في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على شمال ، فقد يدفع ذلك الرئيس الأميركيّ إلى منح رئيس الحكومة الإسرائيليّة الضوء الأخضر لتصعيد الحملة العسكرية في لبنان".

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