بقيمة 100 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يقر حزمة مساعدات رابعة للجيش

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اعتمد مجلس اليوم تدبير المساعدات الثنائية الرابع في إطار "آلية السلام الأوروبية" لتعزيز القدرات والإمكانات الدفاعية للجيش بقيمة 100 مليون ، ليصل إجمالي دعم الآلية للبنان إلى 182 مليون يورو حتى تاريخه. وصُمِّمت هذه الحزمة الشاملة (غير الفتاكة) لتوفير المعدات العسكرية والتدريب في خمسة مجالات رئيسية تشمل: السيطرة على الأراضي، الوعي المتعدد المجالات، الأمن البحري، حماية المواقع العسكرية الحيوية، والرعاية الصحية.وفي هذا السياق، صرحت الممثلة للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كلاس، بأن تجديد وقف إطلاق النار بين ولبنان يتيح فرصة ضئيلة لإنقاذ البلاد من حافة الهاوية، مؤكدة أن هذه الحزمة ستعزز دعم الجيش بشكل كبير وتساعد على ترسيخ حصريتها للسلاح ونزع سلاح الجهات الفاعلة من غير الدولة، على غرار ، معتبرة أن تقوية الدولة ومؤسساتها وسيادتها هي أفضل سبيل لإزالة هذا التهديد.