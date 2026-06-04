عن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.. هذا ما قالته الحكومة الإسرائيلية

أشارت الحكومة إلى أن "المفاوضات مع في "حققت إنجازا غير مسبوق".

Advertisement

وأضافت أن "المفاوضات مع لبنان في واشنطن اتفقت على "إبعاد عن المعادلة".

وقالت الحكومة الإسرائيلية أن "المفاوضات جارية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وتابعت قائلة: "حزب الله أطلق قذائف هاون أصابت موقعا تابعا لقوات اليونيفيل".