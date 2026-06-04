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لبنان
عن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.. هذا ما قالته الحكومة الإسرائيلية
Lebanon 24
04-06-2026
|
11:25
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أشارت الحكومة
الإسرائيلية
إلى أن "المفاوضات مع
لبنان
في
واشنطن
"حققت إنجازا غير مسبوق".
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وأضافت أن "المفاوضات مع لبنان في واشنطن اتفقت على "إبعاد
حزب الله
عن المعادلة".
وقالت الحكومة الإسرائيلية أن "المفاوضات جارية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وتابعت قائلة: "حزب الله أطلق قذائف هاون أصابت موقعا تابعا لقوات اليونيفيل".
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حزب الله
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