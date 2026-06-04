ماكرون: فرنسا تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

اعلن أن " تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في بعد إعلانه في ، وهي مستعدة للمضي قدما في هذا المسار ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع ".

وقال في مؤتمر صحافي في : "نحن ندعم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وأي شيء يساهم في استعادة السلام ومكافحة النشاطات الإرهابية وترسيخ سيادة لبنان ووحدة أراضيه بشكل كامل".

وأضاف: "فرنسا، كما دائما، مستعدة للمضي قدما في هذا المسار، هناك آلية تنسيق قائمة بين الولايات المتحدة وفرنسا. إذا كان وقف إطلاق النار جادا، فيجب إعادة تفعيل هذه الآلية للمتابعة والتحقق من تنفيذها".

وتابع: "يجب لاحقا تحديد المسارات والوسائل التي تتيح إعادة بسط السيادة واستعادة القوات المسلحة اللبنانية حصرية السلاح".