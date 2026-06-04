"المناطق التجريبية" في الجنوب: من يحكمها ومن يُقرّر نجاحها؟

كتب اسكندر خشاشو في" النهار": لم يكن مصطلح "المناطق التجريبية" الذي خرج من مفاوضات مجرد تفصيل تقني في البيان الأميركي - اللبناني - . فهو للمرة الأولى يضع إطاراً عملياً لترجمة ما عجزت عنه أشهر طويلة من الضغوط العسكرية والدبلوماسية: الانتقال من وقف نار ه:ش إلى واقع أمني جديد في .

البيان الذي صدر بعد يومين من الاجتماعات في واشنطن أعلن بوضوح الاتفاق على "الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية أو نموذجية تتولى فيها القوات المسلحة السيطرة الحصرية على الأراضي مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة". عبارة تبدو تقنية للوهلة الأولى، لكنها تحمل في طياتها مشروعاً أمنياً كاملاً لمستقبل الجنوب.

بحسب المعطيات التي ترافقت مع المفاوضات، فإن الحديث عن قرى أو بلدات محددة في الجنوب اللبناني اختيرت نموذجاً أولياً لتطبيق الترتيبات الأمنية الجديدة. تنسحب منها القوات تدريجياً، مقابل انتشار كامل للجيش اللبناني وإزالة أي وجود عسكري أو أمني خارج إطار الدولة.

وإذا نجحت التجربة، يجري الانتقال إلى منطقة ثانية وثالثة ورابعة، وصولاً إلى توسيع النموذج تدريجياً على امتداد الجنوب.

رسمياً، الضامن هو . فالبيان لم يخفِ أن الاتفاق تم «بتوجيه أميركي»، وأن المفاوضات أجريت برعاية وإدارة مباشرة من واشنطن. ولكن عملياً، تبدو الولايات المتحدة أكثر من مجرد وسيط أو راعٍ، إذ تتحول إلى المرجعية التي ستحدد مدى نجاح التجربة أو فشلها.

ميدانياً، سيكون الجهة الوحيدة المنتشرة داخل هذه المناطق. لكن المراقبة الفعلية لن تكون محصورة به.

فبحسب التصور المتداول، سيتولى الفريق الأميركي العامل ضمن «آلية المراقبة» متابعة تنفيذ الإجراءات والتحقق من إزالة أي منشآت أو بنى أو نشاطات عسكرية تعدّ مخالفة للاتفاق.

ويرى مؤيدو الطرح أن المناطق النموذجية قد تشكل فرصة لإعادة تثبيت سلطة الدولة اللبنانية على الجنوب، وفتح الباب أمام انسحابات إسرائيلية تدريجية، وتخفيف احتمالات العودة إلى الحرب.

لكن معارضين يحذرون من أن المشروع قد يتحول إلى مسار طويل ومفتوح زمنياً، خصوصاً أن الاتفاق لم يحدد أي مهلة واضحة لإنجاز المناطق التجريبية أو الانتقال من منطقة إلى أخرى.

وبحسب هذا الرأي، فإن ربط الانسحاب الإسرائيلي بإنجاز شروط أمنية يجري تقييمها أميركياً وإسرائيلياً قد يسمح بتمديد العملية لسنوات، بحيث يتحول كل تقدم ميداني إلى موضوع تفاوض جديد، وكل انسحاب إلى مكافأة مشروطة بتقارير المراقبة.

فإذا نجح النموذج، ستكون الدولة اللبنانية أمام فرصة غير مسبوقة لإعادة فرض سلطتها على كامل المنطقة الحدودية. أما إذا تحول إلى مسار مفتوح بلا سقف زمني وبلا ضمانات واضحة للانسحاب الإسرائيلي، فقد يصبح عنواناً جديداً لخلاف داخلي كبير حول السيادة وحدود الدور الأميركي ومستقبل السلاح جنوب الليطاني.

لهذا السبب تحديداً، لا يبدو السؤال الحقيقي اليوم أين تكون أول منطقة نموذجية؟ بل من يملك قرار إعلان نجاحها أو فشلها؟ هنا تحديداً يكمن مستقبل الاتفاق كله.