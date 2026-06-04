تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"المناطق التجريبية" في الجنوب: من يحكمها ومن يُقرّر نجاحها؟

Lebanon 24
04-06-2026 | 23:05
A-
A+
المناطق التجريبية في الجنوب: من يحكمها ومن يُقرّر نجاحها؟
المناطق التجريبية في الجنوب: من يحكمها ومن يُقرّر نجاحها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتب اسكندر خشاشو في" النهار": لم يكن مصطلح "المناطق التجريبية" الذي خرج من مفاوضات واشنطن مجرد تفصيل تقني في البيان الأميركي - اللبناني - الإسرائيلي. فهو للمرة الأولى يضع إطاراً عملياً لترجمة ما عجزت عنه أشهر طويلة من الضغوط العسكرية والدبلوماسية: الانتقال من وقف نار ه:ش إلى واقع أمني جديد في جنوب لبنان.

البيان الذي صدر بعد يومين من الاجتماعات في واشنطن أعلن بوضوح الاتفاق على "الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية أو نموذجية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة". عبارة تبدو تقنية للوهلة الأولى، لكنها تحمل في طياتها مشروعاً أمنياً كاملاً لمستقبل الجنوب.

بحسب المعطيات التي ترافقت مع المفاوضات، فإن الحديث عن قرى أو بلدات محددة في الجنوب اللبناني اختيرت نموذجاً أولياً لتطبيق الترتيبات الأمنية الجديدة. تنسحب منها القوات الإسرائيلية تدريجياً، مقابل انتشار كامل للجيش اللبناني وإزالة أي وجود عسكري أو أمني خارج إطار الدولة.

وإذا نجحت التجربة، يجري الانتقال إلى منطقة ثانية وثالثة ورابعة، وصولاً إلى توسيع النموذج تدريجياً على امتداد الجنوب.

رسمياً، الضامن هو الولايات المتحدة. فالبيان لم يخفِ أن الاتفاق تم «بتوجيه أميركي»، وأن المفاوضات أجريت برعاية وإدارة مباشرة من واشنطن. ولكن عملياً، تبدو الولايات المتحدة أكثر من مجرد وسيط أو راعٍ، إذ تتحول إلى المرجعية التي ستحدد مدى نجاح التجربة أو فشلها.

ميدانياً، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المنتشرة داخل هذه المناطق. لكن المراقبة الفعلية لن تكون محصورة به.

فبحسب التصور المتداول، سيتولى الفريق الأميركي العامل ضمن «آلية المراقبة» متابعة تنفيذ الإجراءات والتحقق من إزالة أي منشآت أو بنى أو نشاطات عسكرية تعدّ مخالفة للاتفاق.

ويرى مؤيدو الطرح أن المناطق النموذجية قد تشكل فرصة لإعادة تثبيت سلطة الدولة اللبنانية على الجنوب، وفتح الباب أمام انسحابات إسرائيلية تدريجية، وتخفيف احتمالات العودة إلى الحرب.

لكن معارضين يحذرون من أن المشروع قد يتحول إلى مسار طويل ومفتوح زمنياً، خصوصاً أن الاتفاق لم يحدد أي مهلة واضحة لإنجاز المناطق التجريبية أو الانتقال من منطقة إلى أخرى.

وبحسب هذا الرأي، فإن ربط الانسحاب الإسرائيلي بإنجاز شروط أمنية يجري تقييمها أميركياً وإسرائيلياً قد يسمح بتمديد العملية لسنوات، بحيث يتحول كل تقدم ميداني إلى موضوع تفاوض جديد، وكل انسحاب إلى مكافأة مشروطة بتقارير المراقبة.

فإذا نجح النموذج، ستكون الدولة اللبنانية أمام فرصة غير مسبوقة لإعادة فرض سلطتها على كامل المنطقة الحدودية. أما إذا تحول إلى مسار مفتوح بلا سقف زمني وبلا ضمانات واضحة للانسحاب الإسرائيلي، فقد يصبح عنواناً جديداً لخلاف داخلي كبير حول السيادة وحدود الدور الأميركي ومستقبل السلاح جنوب الليطاني.

لهذا السبب تحديداً، لا يبدو السؤال الحقيقي اليوم أين تكون أول منطقة نموذجية؟ بل من يملك قرار إعلان نجاحها أو فشلها؟ هنا تحديداً يكمن مستقبل الاتفاق كله.  

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنوب الليطاني ساحة الاختبار الأولى.. هل تنجح "المناطق التجريبية"؟
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: اقترحنا ان تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة اولى منطقة زوطر الغربية والشرقية وقلعة شقيف
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفدان اللبناني والإسرائيلي تفاوضا اليوم حول تمديد وقف النار او تثبيته وعلى موعد جولة المفاوضات المقبلة كما جرى البحث في مسألة "المنطقة التجريبية" (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: اتفق الجانبان على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 07:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

دبلوماسي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:15 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:25 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:38 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:46 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-06-04
Lebanon24
22:15 | 2026-06-04
Lebanon24
22:25 | 2026-06-04
Lebanon24
22:38 | 2026-06-04
Lebanon24
23:46 | 2026-06-04
Lebanon24
23:21 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24