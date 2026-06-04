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لبنان
بشأن صلاحيات الحرب في لبنان.. مشروع سقط في أميركا هذه تفاصيله
Lebanon 24
04-06-2026
|
23:21
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رفض مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب في
لبنان
، قدمه
الديمقراطيون
، بأغلبية 92 صوتًا مقابل 324.
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وكان القرار، الذي قدمته النائبة رشيدة طليب، سيُلزم
الرئيس دونالد ترامب
بسحب القوات الأميركية من لبنان في غضون 7 أيام من إقراره.
وأعلن قادة
الحزب الديمقراطي
في مجلس النواب، في بيان صدر في وقت سابق من الخميس، معارضتهم للقرار، مشيرين إلى أنه "لا يوجد أي عسكري أميركي مشارك في عمليات قتالية أو أعمال عدائية في لبنان".
وأبدوا تفضيلهم لقرار آخر أكثر تحديدًا، قدمته طليب أيضًا، وينص هذا القرار على سحب القوات الأميركية من "أي أعمال عدائية في لبنان"، ويؤكد أنه لا يجوز تفسيره على أنه يمنع أو يحد من التعاون الأمني مع القوات المسلحة
اللبنانية
أو حماية المنشآت الدبلوماسية. (سي ان ان)
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