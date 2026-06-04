بشأن صلاحيات الحرب في لبنان.. مشروع سقط في أميركا هذه تفاصيله

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وكان القرار، الذي قدمته النائبة رشيدة طليب، سيُلزم بسحب القوات الأميركية من لبنان في غضون 7 أيام من إقراره.وأعلن قادة في مجلس النواب، في بيان صدر في وقت سابق من الخميس، معارضتهم للقرار، مشيرين إلى أنه "لا يوجد أي عسكري أميركي مشارك في عمليات قتالية أو أعمال عدائية في لبنان".وأبدوا تفضيلهم لقرار آخر أكثر تحديدًا، قدمته طليب أيضًا، وينص هذا القرار على سحب القوات الأميركية من "أي أعمال عدائية في لبنان"، ويؤكد أنه لا يجوز تفسيره على أنه يمنع أو يحد من التعاون الأمني مع القوات المسلحة أو حماية المنشآت الدبلوماسية. (سي ان ان)