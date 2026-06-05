سعيد الأسمر: لبنان ليس ساحة مفتوحة لمشاريع الآخرين

كتب النائب سعيد الأسمر على منصة "إكس": "من حق الحكومة أن تفاوض باسم لبنان، ومن واجب الدولة وحدها أن تحتكر السلاح. أما زمن الوصاية على الدولة بقوة السلاح، فقد كلّف اللبنانيين ما يكفي من الدماء والعزلة والانهيار. إن كان فيكم شيء من الانتماء للبنان، فعودوا إلى الدولة ودستورها ومؤسساتها الشرعية. أما إذا كانت بوصلتكم لا تزال في مكانٍ آخر، فاذهبوا وأعطوا نصائحكم هناك، لا للجيش اللبناني، ولا للحكومة اللبنانية، ولا للمجلس النيابي، ولا للشعب اللبناني. لبنان دولة ذات سيادة، لا ساحة مفتوحة لمشاريع الآخرين ولا رهينة لسلاحٍ خارج شرعيتها".