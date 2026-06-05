تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

محاولات التوغلّ الإسرائيلي جنوبا تتخطى "الخط الأصفر" وحزب الله يستهدف قائد كتيبة جديد

Lebanon 24
05-06-2026 | 22:21
A-
A+
محاولات التوغلّ الإسرائيلي جنوبا تتخطى الخط الأصفر وحزب الله يستهدف قائد كتيبة جديد
محاولات التوغلّ الإسرائيلي جنوبا تتخطى الخط الأصفر وحزب الله يستهدف قائد كتيبة جديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تتوقف الأعمال العدوانية على مساحة الجنوب، ووسّعت إسرائيل دائرة إنذاراتها ومحاولات التوغل البري من حدود الخط الأصفر، نحو مناطق جديدة لتشمل بلدات في محيط صيدا، في وقت استمر التحليق المسير على علو منخفص فوق بيروت.
Advertisement

وكتبت" الاخبار":حافظت المقاومة على وتيرة عالية من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، فاستهدفت في سلسلة عمليات تجمعات عسكرية في محيط قلعة الشقيف التاريخية، وبلدات القنطرة، زوطر الشرقية، حداثا، الناقورة، يحمر الشقيف، ووادي الحجير، إضافةً إلى مواقع متقدمة في أطراف دير سريان والبياضة.
واستخدمت المقاومة صليات صاروخية وقذائف مدفعية، إلى جانب مسيّرات انقضاضية من نوع «أبابيل»، في استهداف آليات وجنود، بينها آليات اتصالات ومركبات قيادية ودبابات «ميركافا»، إضافة إلى استهداف مسيّرة إسرائيلية من نوع «هرمز 450» في أجواء البقاع الغربي والزهراني.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية أمس عن حدث أمني صعب في جنوب لبنان، هبطت على إثره مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى «تل هشومير» (شيبا). وتبين لاحقاً أن قائد كتيبة «سييريت» في لواء «جفعاتي» قد أصيب مع ضابط آخر، بعد استهدافهما بمسيرة انقضاضية في زوطر الشرقية. وهذا ثاني قائد كتيبة في لواء «جفعاتي» يُصاب هناك خلال أسبوع، بعد إصابة قائد «كتيبة شكد» جراء انفجار مسيرة انقضاضية في القرية نفسها قبل أيام.
وكتبت" الشرق الاوسط"؛ أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوات إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة الغندورية، ليل الخميس - الجمعة، إلا أنها وقعت في كمين نفذه عناصر «حزب الله»؛ ما أدى إلى إفشال محاولة التوغل. وأعقب العملية إطلاق قذائف فوسفورية ودخانية بكثافة، بالتزامن مع غارات استهدفت البلدات المجاورة، في محاولة لتأمين سحب ونقل الإصابات من المنطقة، حسبما قال «حزب الله» في بيان.
وتكتسب الغندورية أهمية خاصة لكونها تقع على ضفة نهر الليطاني جنوب غربي مدينة النبطية، وتشكل عقدة مواصلات تربط بين النبطية ومرجعيون وقرى قضاء صور. كما تبعد نحو 10 كيلومترات عن المستوطنات الإسرائيلية الشمالية، ونحو 3 كيلومترات عن المناطق التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية على تخوم وادي الحجير.
ورأى العميد المتقاعد ناجي ملاعب أن اتساع رقعة الإنذارات الإسرائيلية باتجاه مناطق شمال الزهراني ومحيط صيدا، ووصولها إلى قرى ذات غالبية مسيحية، يشكل مؤشراً ميدانياً وسياسياً لافتاً يتجاوز البعد العسكري المباشر. وقال ملاعب لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل «لم تعد تحصر رسائلها بالبيئة الحاضنة لـ(حزب الله)، بل وسّعت نطاقها لتشمل قرى ومناطق أخرى بهدف ممارسة ضغط أوسع على الدولة اللبنانية والمجتمع المحلي».
ورأى أن «الإجراءات التي رافقت بعض الإنذارات، ومن بينها الطلب إلى الأهالي عدم استقبال أي عناصر أو ناشطين مرتبطين بـ(حزب الله)، فضلاً عن توجيه إنذارات لقرى مسيحية قضاء صيدا، توحي بأن إسرائيل تسعى إلى عزل البيئة المؤيدة للحزب، وشلّ حركتها، وخلق وقائع ميدانية واجتماعية جديدة يمكن استثمارها لاحقاً في العمليات العسكرية أو السياسية».
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية حتى الخط الأصفر جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 13:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
محاولات اسرائيلية لتقسيم قرى "الخط الأصفر"
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 13:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوان الاسرائيلي يتخطّى "الخط الأصفر" والهدنة تتحوّل حرباً مفتوحة
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 13:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب من "حزب الله" يعلن: "سنُسقط الخط الأصفر في الجنوب"
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 13:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:35 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:29 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-06-06
Lebanon24
05:00 | 2026-06-06
Lebanon24
06:42 | 2026-06-06
Lebanon24
06:35 | 2026-06-06
Lebanon24
06:29 | 2026-06-06
Lebanon24
06:21 | 2026-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24