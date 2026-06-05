الموفد الفرنسي في بيروت... هل يحمل "ما بعد اليونيفيل"؟

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كتب اسكندر خشاشو في" النهار": على مدى يومين، تنقل لودريان الموفد الرئاسي الفرنسي جان - إيف لودريان بين الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين، حاملاً رسالة دعم فرنسية للدولة ومؤسساتها، ومؤكداً استمرار اهتمام بالملف اللبناني في مرحلة تشهد إعادة رسم للتوازنات الإقليمية والدولية. غير أن القراءة السياسية للزيارة بدت أبعد من مجرد تأكيد الحضور الفرنسي، إذ تزامنت مع حراك دولي متصل بالوضع في الجنوب وبالمفاوضات الأمنية التي ترعاها ، ما دفع كثيرين إلى التعامل معها كزيارة استطلاعية تهدف إلى جمع المعطيات واستشراف المرحلة المقبلة أكثر مما تهدف إلى إطلاق مبادرة جديدة. بحسب أوساط متابعة، حمل لودريان أيضاً رسالة دعم واضحة للمسار الذي تعتمده الدولة اللبنانية في مقاربة الوضع الجنوبي، سواء لناحية تثبيت وقف النار أو مواصلة الاتصالات السياسية والديبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد. وتؤكد هذه الأوساط أن باريس تنظر بإيجابية إلى خطوات الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الجيش لتنفيذ التزاماتها جنوب الليطاني، وترى أن الحفاظ على التهدئة يشكل المدخل الأساسي لأيّ نقاش لاحق يتعلق بالترتيبات الأمنية أو بمستقبل الوجود الدولي في الجنوب. وتقول أوساط متابعة إن باريس تدرك أن الملف اللبناني، وخصوصاً في شقه الأمني، بات يُدار إلى حد كبير عبر القناة الأميركية، الأمر الذي يفرض عليها البحث عن موقعها ودورها في المرحلة المقبلة. ومن هنا جاءت جولة لودريان على المرجعيات اللبنانية في محاولة لفهم اتجاهات التسوية المحتملة والاطلاع على مقاربة المسؤولين اللبنانيين الاستحقاقات المقبلة.لكن ما استرعى اهتمام الأوساط السياسية في كان الحديث المتزايد عن مستقبل "اليونيفيل"، خصوصاً مع اقتراب موعد التجديد للقوة الدولية نهاية العام الجاري. فبحسب المعلومات، حضرت هذه المسألة في خلفية اللقاءات والنقاشات التي أجراها الموفد الفرنسي، وسط حديث عن أفكار يجري تداولها في الأروقة الديبلوماسية والأممية حول شكل الوجود الدولي في الجنوب خلال السنوات المقبلة. ولا تتحدث المصادر عن مشروع فرنسي مكتمل أو مبادرة جاهزة، بل عن نقاشات أولية وأفكار قيد التداول، تراوح بين إبقاء القوة الدولية مع إدخال تعديلات على مهمتها، وتقليص حجمها وتحويلها إلى قوة مراقبة أكثر تخصصاً، أو تعزيز دور مقابل خفض تدريجي للانتشار الدولي. وهي أفكار لا تزال في إطار التداول الديبلوماسي ولم تتحول حتى الآن إلى مشروع رسمي مطروح على طاولة . ويكتسب هذا النقاش أهمية خاصة بالنسبة إلى التي تعدّ من أبرز الدول المساهمة في "اليونيفيل"، وترى في وجودها أحد أبرز عناصر نفوذها التقليدي في الملف اللبناني. ولذلك يربط بعض المراقبين بين زيارة لودريان وسعي باريس إلى استكشاف إمكان الحفاظ على دورها في أيّ صيغة أمنية جديدة قد تنتج من المفاوضات الجارية أو التفاهمات التي يجري إعدادها للمرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، لا يستبعد متابعون أن تكون باريس قد بدأت منذ الآن تحضير السياسية للنقاش الذي سيُفتح خلال الأشهر المقبلة حول مستقبل القوة الدولية، خصوصاً إذا نجحت المفاوضات الجارية في تثبيت ترتيبات أمنية جديدة على الحدود الجنوبية. إلا أن الأوساط تحرص في المقابل على التأكيد أن البحث في مستقبل "اليونيفيل" لا يعني وجود قرار دولي بتغييرها أو استبدالها، بل يندرج في إطار مراجعات دورية تفرضها المتغيرات الميدانية والسياسية. في المقابل، تؤكد المصادر أن الأولوية الفرنسية لا تزال تتمثل في تثبيت التهدئة والحفاظ على وقف النار ومنع انزلاق الوضع أكثر، إلى جانب دعم الجيش اللبناني ومساندة خطوات الحكومة اللبنانية لتكريس الاستقرار في الجنوب. أما الأفكار المتصلة بمستقبل "اليونيفيل"، فتبقى جزءاً من نقاش دولي أوسع لم تنضج عناصره بعد