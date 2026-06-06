بعد إطلاق مشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوض – القليعات.. شخصيات سياسية ومسؤولون يهنّئون

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اعتبر وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص أن إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات ووضع حجر الأساس له يشكّلان محطة مفصلية في مسار المشاريع الوطنية الكبرى، منوهاً بالجهود التي بذلها كل رئيس الجمهورية ودولة رئيس ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل والحكومة لإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ بعد سنوات طويلة من الانتظار.وقال الوزير مرقص في حديث إلى محطة "ام تي في" إن أهمية المشروع تتجاوز إعادة تشغيل مطار قائم، إذ تندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز شبكة النقل الجوي الوطنية وتوسيع قدراتها، من خلال جعل مطار القليعات مكمّلاً لمطار الرئيس الشهيد رفيق الدولي في ، بما يؤمن مرونة أكبر لحركة السفر والشحن ويعزز الجهوزية الوطنية على المدى ، منوّها بجهود وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بدعم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.وأضاف أن المشروع يحمل أبعاداً اقتصادية وإنمائية متعددة، إذ من المتوقع أن يسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والخدمات اللوجستية، واستقطاب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يترجم مفهوم الإنماء المتوازن الذي طالما شكّل مطلباً أساسياً للمناطق ، ولا سيما عكار والشمال، وقد بدأ في هذا العهد الرئاسي مع إعادة الحياة الى المؤسسات في واستكمال التعيينات ومنها معرض رشيد كرامي الدولي الذي نعتزّ به وبسواه من المؤسسات التي بدأت تنهض رغم الصعوبات والتحديات.وأشار إلى أن استقطاب شركات الطيران، خصوصاً منخفضة الكلفة منها، من شأنه أن يوسع خيارات السفر أمام اللبنانيين المقيمين والمغتربين ويخفض كلفة الوصول إلى عدد من الوجهات الإقليمية والأوروبية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة.ورأى مرقص أن وجود مطار ثانٍ عامل في ليس ترفاً بل حاجة وطنية، لأن الاقتصادات الحديثة لا تبني استمرارية قطاع النقل الجوي على منشأة واحدة فقط، بل على شبكة متكاملة من البنى التحتية القادرة على مواكبة النمو والتعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات.ولفت إلى أن الشمال اللبناني يمتلك إمكانات بشرية واقتصادية كبيرة لم تحظ بالاستثمار الكافي خلال العقود الماضية قبل العهد الرئاسي الحالي، معتبراً أن إعادة تشغيل المطار تمثل فرصة لإعادة دمج هذه المنطقة بصورة أوسع في الاقتصادية الوطنية، وتحويلها من منطقة عبور إلى مساحة جاذبة للاستثمار والإنتاج والخدمات.كما شدد على أهمية المشروع بالنسبة إلى القطاع الزراعي، ولا سيما في عكار التي تعد من أبرز المناطق الزراعية في لبنان، إذ يتيح الشحن الجوي وصول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخارجية بوتيرة أسرع وكلفة تنافسية، ويفتح آفاقاً إضافية أمام التصدير إلى دول الخليج والأسواق الإقليمية.وفي السياق نفسه، أشار إلى أن قرب مطار القليعات من مرفأ يتيح للمرة الأولى الحديث عن منظومة لوجستية متكاملة في شمال لبنان تجمع بين النقل البحري والجوي، وهو نموذج معتمد في عدد من المراكز الاقتصادية العالمية ويساهم في تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات.وأضاف أن التجارب الدولية أثبتت أن المطارات الحديثة لم تعد مجرد مرافق للنقل، بل أصبحت مراكز اقتصادية متكاملة تنشأ حولها أنشطة تجارية وخدماتية واستثمارية متنوعة، ما يجعل الاستثمار في قطاع الطيران محفزاً لاستثمارات إضافية في قطاعات عديدة.وأكد أن المشروع سيساهم أيضاً في تخفيف الضغط عن مطار بيروت الدولي وتوزيع الحركة الجوية بصورة أكثر توازناً، كما يعزز التواصل مع اللبنانيين غير،المقيمين، ولا سيما أن الشمال يضم واحدة من أكبر البيئات الحاضنة للجاليات اللبنانية المنتشرة حول العالم، فضلاً عن دوره المتوقع في تنشيط الحركة السياحية عبر تسهيل الوصول إلى المواقع الطبيعية والتراثية التي تزخر بها المنطقة.وختم الوزير مرقص بالتأكيد أن مطار القليعات ليس مشروعاً يخص عكار أو الشمال فحسب، بل مشروع وطني لكل لبنان، يجمع بين البعد الاقتصادي والإنمائي والاستراتيجي، ويعكس قدرة الانتقال من مرحلة الدراسات إلى التنفيذ الفعلي بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز الثقة بمستقبل لبنان وقدرته دوره كمركز للحركة والاستثمار في المنطقة.وكتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على "أكس": "مبروك للبنان والشمال وعكار افتتاح مطار الشّهيد رينيه معوض، عساه يكون بادرة خيرٍ لعودة الدولة إلى مناطقنا وعودة العمل على مشاريع أساسيّة شمالية كمصفاة طرابلس ومرفأ المدينة ما يعزّز الإقتصاد ويفتح أفق الصناعة والإستثمار ويمنح الشمال فرصة الإزدهار. شكراً لكلّ من سعى وعمل من قلبه لإنجاز هذا المشروع لاسيّما رئيس لجنة الأشغال النيابية ووزير الأشغال العامّة والنقل والأصدقاء نوّاب عكار".