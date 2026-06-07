لقاء بين سفير لبنان بالرياض ورئيس مجلس الشورى السعودي وعرض للعلاقات الثنائية

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استقبل رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقرِّ المجلس بالرياض، سفير لبنان لدى المملكة علي قرانوح.
ورحَّب رئيس مجلس الشورى السعودي في مستهل الاستقبال بالسفير اللبناني، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله الجديدة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.