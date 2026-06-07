لقاء بين سفير لبنان بالرياض ورئيس مجلس الشورى السعودي وعرض للعلاقات الثنائية

استقبل رئيس السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ، في مقرِّ المجلس بالرياض، لدى علي قرانوح.

ورحَّب رئيس مجلس السعودي في مستهل الاستقبال بالسفير اللبناني، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله الجديدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.