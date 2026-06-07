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لبنان

قرب قلعة الشقيف...هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
07-06-2026 | 12:49
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قرب قلعة الشقيف...هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي "اكتشاف شبكة أنفاق تحت الأرض تابعة لـحزب الله في منطقة سلسلة جبال البوفور (قلعة الشقيف) جنوبي لبنان، مشيراً إلى أنها خضعت للتخطيط والتمويل من قبل إيران".

وأوضح الجيش الاسرائيلي أن "العملية تُنفَّذ من قبل قوات من لواء غولاني ووحدات مغلان ويهلوم، بإسناد من الفرقة 36 وبتوجيه من شعبة الاستخبارات والقيادة الشمالية، بهدف "تحقيق السيطرة العملياتية" على المنطقة".

وحسب البيان، "تقع شبكة الأنفاق داخل منطقة مدنية وتضم بنى تحتية واسعة تشمل غرف إقامة، ومخازن أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى تجهيزات طبية وغرف عمليات، مشيراً إلى أنها كانت تُستخدم كمركز رئيسي لعمليات الحزب في المنطقة".

وأضاف الجيش الاسرائيلي أن "الأنفاق احتوت على فتحات متعددة ومخازن أسلحة ومعدات قتالية، وأنه تم رصد إطلاق مسيّرات وصواريخ من محيط الموقع باتجاه القوات الإسرائيلية".

وأشار البيان إلى أن "الموقع أُنشئ في منطقة تشهد وجوداً للجيش اللبناني، وأنه تم طلب معالجته عبر الجيش اللبناني في إطار التفاهمات، لكن ذلك لم يُنفذ وفق ما ذكره البيان، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى تنفيذ عملية ميدانية لتفكيك الشبكة".

 
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