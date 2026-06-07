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لبنان

بعد الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.. هذا ما أعلنه ادرعي

Lebanon 24
07-06-2026 | 13:29
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بعد الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.. هذا ما أعلنه ادرعي
بعد الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.. هذا ما أعلنه ادرعي photos 0
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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان الجيش الاسرائيلي هاجم ظهر اليوم بشكل دقيق مقرًّا تابعًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان المقر المستهدف يُستخدم من قبل عناصر حزب الله لدفع بمخططات ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان.
وتابع: جاءت الغارة بعد أن أطلق حزب الله الإرهابي في وقت سابق من اليوم (الأحد) قذائف صاروخية باتجاه مواطني دولة إسرائيل، واكد ان الجيش الاسرائيلي لن يسمح باستهداف السكان والبلدات داخل اسرائيل وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع.
ولفت الى انه قبل تنفيذ الغارة، تم اتخاذ خطوات للحد من إصابة المدنيين بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة وتنفيذ عمليات رصد جوي.
 
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