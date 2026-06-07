بعد الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.. هذا ما أعلنه ادرعي

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🔸هاجم جيش الدفاع ظهر اليوم بشكل دقيق مقرًّا تابعًا لحزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
🔸وكان المقر المستهدف يُستخدم من قبل عناصر حزب الله لدفع بمخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان.
🔸جاءت الغارة بعد أن أطلق حزب الله الإرهابي… pic.twitter.com/6ljYLum90f
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 7, 2026
🔸هاجم جيش الدفاع ظهر اليوم بشكل دقيق مقرًّا تابعًا لحزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
🔸وكان المقر المستهدف يُستخدم من قبل عناصر حزب الله لدفع بمخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان.
🔸جاءت الغارة بعد أن أطلق حزب الله الإرهابي… pic.twitter.com/6ljYLum90f