بعد الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.. هذا ما أعلنه ادرعي

🔸هاجم جيش الدفاع ظهر اليوم بشكل دقيق مقرًّا تابعًا لحزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت.



🔸وكان المقر المستهدف يُستخدم من قبل عناصر حزب الله لدفع بمخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في جنوب .



🔸جاءت الغارة بعد أن أطلق حزب الله الإرهابي… pic.twitter.com/6ljYLum90f — (@AvichayAdraee) June 7, 2026 Advertisement

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي هاجم ظهر اليوم بشكل دقيق مقرًّا تابعًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان المقر المستهدف يُستخدم من قبل عناصر لدفع بمخططات ضد مواطني وقوات جيش الدفاع العاملة في .وتابع: جاءت الغارة بعد أن أطلق حزب الله الإرهابي في وقت سابق (الأحد) قذائف صاروخية باتجاه مواطني دولة ، واكد ان الجيش الاسرائيلي لن يسمح باستهداف السكان والبلدات داخل اسرائيل وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع.ولفت الى انه قبل تنفيذ الغارة، تم اتخاذ خطوات للحد من إصابة المدنيين بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة وتنفيذ عمليات رصد جوي.