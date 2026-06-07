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لبنان

اسرائيل تتحدث عن ترتيبات عسكرية جديدة جنوب لبنان

Lebanon 24
07-06-2026 | 13:44
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اسرائيل تتحدث عن ترتيبات عسكرية جديدة جنوب لبنان
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نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزراء إسرائيليين قولهم إنه "لن يكون هناك سكان بين المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان والبلدات الإسرائيلية"، مشيرين إلى أن الجيش بدأ بإنشاء خط جديد من المواقع العسكرية في جنوب لبنان.

وبحسب الإحاطات التي نقلتها الصحيفة، فقد قُتل نحو 1000 عنصر من حزب الله، فيما أطلق الحزب نحو 2000 صاروخ وقذيفة.

كما أفادت الإحاطات بأن إسرائيل تسيطر على نحو 20% من مساحة لبنان، وفق ما نُقل عن مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية.

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