اسرائيل تتحدث عن ترتيبات عسكرية جديدة جنوب لبنان

نقلت صحيفة عن وزراء إسرائيليين قولهم إنه "لن يكون هناك سكان بين المواقع العسكرية في والبلدات الإسرائيلية"، مشيرين إلى أن الجيش بدأ بإنشاء خط جديد من المواقع العسكرية في جنوب .

وبحسب الإحاطات التي نقلتها الصحيفة، فقد قُتل نحو 1000 عنصر من ، فيما أطلق الحزب نحو 2000 صاروخ وقذيفة.

كما أفادت الإحاطات بأن تسيطر على نحو 20% من مساحة لبنان، وفق ما نُقل عن مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية.