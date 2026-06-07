رداً على غارات الضاحية... ايران تقصف اسرائيل

عقب الضربة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلن الجيش رصد إطلاق دفعات من الصواريخ من باتجاه الأراضي ، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي عملت على اعتراض التهديد، وداعياً السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

وبالتزامن، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في شمال ، فيما تم إلغاء الدراسة يوم غد في مختلف أنحاء البلاد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إيران أطلقت حوالى 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، فيما أعلنت وكالة فارس أن الحرس الثوري استهدف قاعدة “رامات ديفيد” الجوية بصواريخ باليستية، مؤكداً أن العملية “تحذيرية” وأن الردود ستكون أوسع نطاقاً وتشمل جميع الأهداف الأميركية والإسرائيلية.

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في المواقف الاسرائيلية، نقلت مصادر عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن "طهران يجب أن تحترق الليلة"، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد دفعة ثالثة من الصواريخ ، مؤكداً لاحقاً انتهاء موجة الهجمات.

ومن جهتها، نقلت مصادر إيرانية لـ"رويترز" أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي بقوة أكبر، بينما أكد الحرس الثوري أن أي تصعيد سيقابَل برد موسّع.

كما أفادت تقارير بأن تعهدت بمنح إسرائيل حرية العمل في حال تعرضت لهجمات صاروخية من إيران، في وقت أفادت فيه شبكة "سي إن إن" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية عاجلة.

وفي السياق نفسه، أعلن العراق إغلاق أجوائه ووقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي، ونقلت مصادر عن "كتائب " في العراق تهديدها باستهداف المصالح الأميركية في حال تدخلت في التصعيد.

وبالتزامن، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق الجزء من الأجواء الإيرانية حتى إشعار آخر، في خطوة تعكس مستوى التصعيد الجاري.

كما أعلن الطيران المدني السوري إغلاقاً موقتاً للممرات الجوية الجنوبية وتعليق العمليات في مطار دمشق الدولي لمدة 12 ساعة.

وفي أول تعليق له، قال الرئيس الأميركي في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": "لقد أطلقتم صواريخكم.. هذا يكفي"، داعياً إيران إلى وقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن واشنطن تقترب من التوصل إلى اتفاق مع طهران.