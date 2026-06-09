صرخة تربوية اليوم ومصير الامتحانات الرسمية بانتظار التوصية النيابية وقرار مجلس الوزراء

بالتزامن مع الاجتماع المفصلي المقرر عقده اليوم في نقابة المعلمين
، لمناقشة مصير امتحانات الشهادة الثانوية
كشف مصدر تربوي عبر "لبنان 24
" عن اتصالات مكثفة جرت ليلا لبلورة الموقف الراهن واتضاح الصورة الرسمية. وأضاف أن صرخة تربوية ستطلق اليوم، لسحب ملف امتحانات الشهادة الثانوية فوراً من التداول الإعلامي والبازار الشعبوي، وتركه بالكامل في عهدة المعنيين وأصحاب الاختصاص حصراً، بعيداً عن الاصطفافات السياسية "مع أو ضد".
وأكد المصدر أن المطلوب تحقيق توازن حقيقي وحكيم بين الحفاظ على صحة التلاميذ وسلامتهم وإجراء هذا الاستحقاق التربوي
والوطني المفصلي، رافضاً طرح خيار إلغاء الامتحانات بشكل جذري وتقديم مبررات واهية. وأشار إلى أنه لم يعد مقبولاً ترك الطلاب يعيشون تحت وطأة الضغط النفسي الهائل في الأسابيع القليلة المتبقية قبل الامتحانات، خاصة في ظل ظروف الحرب والضغط الاجتماعي، مشدداً على أن الأولوية هي تأمين أجواء هادئة تتيح لهم التحضير، وقال إن المكان الطبيعي لإدارة هذا الملف هو وزارة التربية بعيداً عن الفوضى السائدة في الإعلام.
كذلك علم لبنان
24 من مصادر معنية في وزارة التربية" ان القرار النهائي في شأن مصير الامتحانات سيتخذ بعد صدور توصية لجنة التربية النيابية ، ومن بعدها موقف مجلس الوزراء
" .
وكتبت" الديار": يبدو واضحا التخبط الرسمي والتوتر في ملف الامتحانات الرسمية بعدما دخل الملف على خط المصالح الانتخابية
والشعبوية، بحسب وصف احد الوزراء، في ظل اصرار الوزيرة
على قرارها، مستندة الى التقارير الامنية والعسكرية، في وقت وضع مجلس النواب يده على الملف، مع تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بالغائها، قد لا يبصر النور في ظل التعقيدات المحيطة بعقد جلسة عامة، على خلفية تعثر قانون العفو العام.