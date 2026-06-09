صرخة تربوية اليوم ومصير الامتحانات الرسمية بانتظار التوصية النيابية وقرار مجلس الوزراء

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بالتزامن مع الاجتماع المفصلي المقرر عقده اليوم في ، لمناقشة مصير امتحانات كشف مصدر تربوي عبر " " عن اتصالات مكثفة جرت ليلا لبلورة الموقف الراهن واتضاح الصورة الرسمية. وأضاف أن صرخة تربوية ستطلق اليوم، لسحب ملف امتحانات الشهادة الثانوية فوراً من التداول الإعلامي والبازار الشعبوي، وتركه بالكامل في عهدة المعنيين وأصحاب الاختصاص حصراً، بعيداً عن الاصطفافات السياسية "مع أو ضد".وأكد المصدر أن المطلوب تحقيق توازن حقيقي وحكيم بين الحفاظ على صحة التلاميذ وسلامتهم وإجراء هذا الاستحقاق والوطني المفصلي، رافضاً طرح خيار إلغاء الامتحانات بشكل جذري وتقديم مبررات واهية. وأشار إلى أنه لم يعد مقبولاً ترك الطلاب يعيشون تحت وطأة الضغط النفسي الهائل في الأسابيع القليلة المتبقية قبل الامتحانات، خاصة في ظل ظروف الحرب والضغط الاجتماعي، مشدداً على أن الأولوية هي تأمين أجواء هادئة تتيح لهم التحضير، وقال إن المكان الطبيعي لإدارة هذا الملف هو وزارة التربية بعيداً عن الفوضى السائدة في الإعلام.كذلك علم 24 من مصادر معنية في وزارة التربية" ان القرار النهائي في شأن مصير الامتحانات سيتخذ بعد صدور توصية لجنة التربية النيابية ، ومن بعدها موقف " .وكتبت" الديار": يبدو واضحا التخبط الرسمي والتوتر في ملف الامتحانات الرسمية بعدما دخل الملف على خط المصالح والشعبوية، بحسب وصف احد الوزراء، في ظل اصرار على قرارها، مستندة الى التقارير الامنية والعسكرية، في وقت وضع مجلس النواب يده على الملف، مع تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بالغائها، قد لا يبصر النور في ظل التعقيدات المحيطة بعقد جلسة عامة، على خلفية تعثر قانون العفو العام.