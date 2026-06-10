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لبنان

"Mini Me" ... عندما يهرب اللبنانيون إلى طفولتهم عبر الذكاء الاصطناعي

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
10-06-2026 | 04:30
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Mini Me ... عندما يهرب اللبنانيون إلى طفولتهم عبر الذكاء الاصطناعي
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في خضم الأزمات الاقتصادية والضغوط النفسية والحروب المتلاحقة التي أثقلت كاهل اللبنانيين خلال السنوات الأخيرة، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تراند جديد يحمل عنوان "Mini Me"، حيث يعمد المستخدمون إلى تحويل صورهم الشخصية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى نسخ مصغّرة منهم تشبه شخصيات الأطفال أو الدمى الصغيرة، في مشهد يبدو للوهلة الأولى مجرد تسلية رقمية عابرة، لكنه يحمل في طياته أبعاداً نفسية واجتماعية أعمق.
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فخلال أيام قليلة، امتلأت منصات "إنستغرام" و"فيسبوك" و"تيك توك" بصور أشخاص يظهرون فيها بنسخ طفولية مصغّرة، مرفقة بعبارات تستحضر الذكريات والحنين إلى أيام أكثر بساطة وأقل تعقيداً. ولم يقتصر الأمر على الأفراد، بل شارك في "الترند"إعلاميون وفنانون ومشاهير، ما ساهم في انتشاره بسرعة كبيرة.

الحنين إلى زمن أكثر أماناً

يرى مختصون في علم النفس عبر "لبنان 24" أن نجاح هذا "التراند" لا يرتبط فقط بالتطور التقني الذي توفره تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل يعكس حاجة نفسية متزايدة لدى الأفراد للعودة رمزياً إلى مرحلة الطفولة. فالطفولة غالباً ما ترتبط في الذاكرة الجماعية بالأمان والاستقرار والبراءة، وهي عناصر يفتقدها كثيرون اليوم في ظل الظروف الصعبة.

وفي لبنان تحديداً، تبدو الظاهرة أكثر تعبيراً عن الواقع المحلي. فمنذ سنوات، يعيش اللبنانيون تحت وطأة أزمات مالية واقتصادية خانقة، إضافة إلى القلق الأمني والتوترات السياسية المستمرة، ما خلق شعوراً عاماً بالإرهاق النفسي والحنين إلى فترة سابقة كانت الحياة فيها أقل تعقيداً.
لا يقتصر تراند "Mini Me" على إنتاج صورة جميلة أو طريفة، بل يفتح نافذة على الذاكرة الشخصية لكل فرد. فمجرد رؤية نسخة طفولية من الذات تدفع الكثيرين إلى استعادة لحظات من الماضي، وصور قديمة، وأحلام مؤجلة، وربما أشخاص غابوا عن حياتهم.

ويلاحظ أن عدداً كبيراً من المشاركين في هذا "التراند" يرفقون صورهم بتعليقات تتحدث عن "الأيام الحلوة" و"زمن البراءة" و"الطفل الذي ما زال يعيش في داخلنا"، ما يؤكد أن الظاهرة تتجاوز حدود الترفيه الرقمي لتلامس مشاعر إنسانية عميقة.

هروب مؤقت من الواقع

في عالم يزداد توتراً وسرعة، تتحول بعض "التراندات" إلى مساحة للهروب المؤقت من الضغوط اليومية. ويبدو أن "Mini Me" نجح في أداء هذا الدور، إذ منح المستخدمين فرصة التوقف للحظات واستعادة جانب من ذواتهم بعيداً من الأخبار السلبية والأزمات المتلاحقة.

وربما لهذا السبب تحديداً لاقى "التراند" انتشاراً واسعاً في لبنان، حيث يبحث كثيرون عن أي مساحة تمنحهم شعوراً بالراحة النفسية ولو لوقت قصير. فالصورة المصغّرة ليست مجرد لعبة إلكترونية، بل قد تكون انعكاساً لرغبة دفينة في العودة إلى زمن كانت فيه الأحلام أكبر والهموم أصغر.
قد يختفي "Mini Me" كما اختفت عشرات "التراندات" التي سبقته، لكن الرسالة التي يحملها تبقى أعمق من صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي. فهو يكشف عن حاجة إنسانية دائمة للبحث عن الأمان والدفء والذكريات الجميلة، خصوصاً في المجتمعات التي تعيش ظروفاً استثنائية كالتي يعيشها لبنان اليوم.

وبين صورة لطفل افتراضي وابتسامة تعود من الماضي، يجد كثير من اللبنانيين أنفسهم للحظات أمام نسخة من ذواتهم كانت تحلم بمستقبل مختلف، في محاولة عفوية لاستعادة شيء من البراءة وسط واقع يزداد قسوة يوماً بعد يوم.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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