مرقص من كازينو لبنان: كأس العالم كل أربع سنوات… أما تحقيق الأهداف فيتجدد كل يوم

نظّم كازينو حفل استقبال لمناسبة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في القاعة الكبرى للكازينو بعد تجديدها، في حضور وزير الإعلام بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا الخازن، والنائبين نعمة افرام وسيمون أبي رميا، ورئيس مجلس الادارة-المدير العام المحامي شارل غسطين ورئيسة مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" الدكتورة اليسار النداف، إلى شخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية ورياضية.

وألقى الوزير مرقص كلمة للمناسبة قال فيها: "يفرض علينا الحدث الليلة إيقاعا متسارعا ورياضيا، يشبهه. فالوقت للعبة الأقرب إلى قلوب الجماهير، وللتشجيع والروح الرياضية، لا للكلام.

مع ذلك، لا بد من تحية وتمنّ.

أما التحية فيستحقها كازينو لبنان ورئيسه، السبّاق كعادته إلى استضافة الحدث، رياضيا كان أم ثقافيا أم فنيا، وها هو يفتح ذراعيه مرحّبا بانطلاق مباريات كأس العالم في كرة القدم، وفي هذا دليل على دوره الطليعيّ في كل مناسبة، وإيمان القيمين على إدارته بأن لبنان من دون المظاهر الاحتفالية الجامعة ليس لبنان".

وأضاف: "من هذه التحية للصرح الوطني العريق، يولد التمني: أن يظل الوطن في سلسلة احتفالات لا تنتهي، ومواسم متتابعة من الدهشة والرياضة والحماسة والتشجيع على الأفضل، فننتصر بذلك لثقافة الحياة التي شبّ عليها اللبنانيون وشابوا".

وتابع: "مباريات كأس العالم في كرة القدم تقام مرة كل أربع سنوات، أما جولاتنا المتجددة مع تحقيق الأهداف فتتجدد كل يوم، وهذا ما يبدو جليا منذ انطلاقة الرئاسي: إصرار على النجاح رغم الصعوبات، وسعي إلى الهدف النظيف رغم العراقيل، وتمسك بالثوابت والمبادئ رغم الظروف العاتية".

وقال: "لعلّها مفارقة أن ينطلق حدث عالمي في ذروة حرب طاحنة، لكنها في الوقت عينه علامة أمل أن الفرح أبقى، وإن كثُر الموت، والرجاء أقوى، ولو بدا مغلّفا بسحب الدخان وألسنة النيران".

وختم: "الشكر الكبير لكازينو لبنان، الساهر على المواسم المضيئة والحاني على الاحتفالات الفرحة، والدعاء لله أن يزيح عن لبنان غيمة الحروب ويعيد إليه ألقاً يستحقه من تحرير الأرض والأسرى وعودة الأهل وإعمار قراهم وتسوية النقاط العالقة لإحلال الاستقرار وفقاً للمبادرة الرئاسية التفاوضية، حتى تكتمل الفرحة".