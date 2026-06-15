للطلاب اللبنانيين... خبر يهمّكم من السفارة البريطانيّة

دعت في بيان" الطلاب في الذين تراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً إلى التقدّم للمشاركة في تحدّي ريبيكا دايكس لصنّاع التغيير 2026، وهو مبادرة يقودها الشباب وتشجّعهم على رصد الأنماط الرقمية الضارّة، وفهم الفئات الأكثر تأثراً بها وأسباب ذلك، واقتراح سبل عملية للتصدّي لها".

وقالت:" تنظّم هذا التحدّي مؤسسة «بيكيز باتن» الخيرية المسجّلة في المتحدة، بدعم من السفارة في والمجلس الثقافي في بيروت، وهو يتيح للطلاب فرصة التفاعل النقدي مع السلوكيات والسرديات الإلكترونية التي تسهم في تشكيل الفضاءات الرقمية.يحمل تحدّي هذا العام عنوان: رصد الضرر مبكراً. كسر النمط: وقف كراهية الفضاءات الرقمية. ومن خلال تقديم عملٍ محوره ملصق توعوي، سيستكشف المشاركون كيف يمكن التعرّف مبكراً إلى الأنماط الضارّة على الإنترنت ومواجهتها قبل أن تصبح أمراً اعتيادياً.من يمكنه التقدّم؟يفتح التحدّي أبوابه أمام الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً والمقيمين دراسياً في لبنان، بغضّ النظر عن الجنسية. ويمكن تقديم الطلبات بشكل فردي أو ضمن فرق تضمّ ما يصل إلى ثلاثة أشخاص. وتُخصّص الفئة الأولى للأعمار بين 16 و18 عاماً، فيما تُخصّص الفئة الثانية للأعمار بين 19 و21 عاماً.ما المطلوب من الطلاب تقديمه؟يُطلب من المتقدّمين تقديم ملصق يسلّط الضوء على نمط رقمي ضارّ يرغبون في لفت انتباه الآخرين إليه، إلى جانب رمز QR يربط بمادة توضيحية قصيرة بصيغة فيديو أو تسجيل صوتي أو نص مكتوب، بالإضافة إلى شرح موجز إمّا على شكل فيديو مدّته 45 ثانية أو عرض تقديمي لا يتجاوز 10 شرائح. ولا يُشترط امتلاك خبرة في التصميم، إذ سيركّز التقييم على قوة الفكرة وجودة التحليل.المواعيد الأساسيةيفتح باب التسجيل في 15 حزيران 2026 ويُقفل في 14 2026.الجوائز والتقديرفي كل فئة عمرية، يحصل الفائز على 300 دولار أميركي، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 150 دولاراً أميركياً. كما سيتم تكريم عشرة متأهّلين نهائيين خلال حفل جوائز يُقام في السفارة البريطانية في بيروت في وقت لاحق من هذا العام.ويستند تحدّي ريبيكا دايكس لصنّاع التغيير إلى الزخم الذي حققته دورته السابقة، والتي جمعت طلاباً من المدارس والجامعات في مختلف أنحاء لبنان لاقتراح حلول لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدّي للأنماط الضارّة التي تؤثّر في الفتيات والشابات.كيفية التقدّميمكن للطلاب التسجيل من خلال استمارة التسجيل المتاحة، كما يمكنهم متابعة آخر المستجدات عبر حساب إنستغرام المدرج أدناه.وللاستفسارات، يمكن للطلاب التواصل مع الجهة المنظمة عبر عنوان البريد الإلكتروني الوارد أدناه.ويُشجَّع الشباب في لبنان على المشاركة وتوظيف أفكارهم للمساهمة في بناء فضاءات رقمية أكثر أماناً واحتراماًاستمارة التسجيل: https://forms.gle/N1E4hZrh4qBRckQ67إنستغرام: @beckysbuttonللاستفسارات، يمكن للطلاب مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@beckysbutton.org".