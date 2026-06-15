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لبنان

بري أشاد بمذكرة التفاهم بين ايران وأميركا.. وتلقى برقية تهنئة بحلول العام الهجري الجديد من الرئيس المصري

Lebanon 24
15-06-2026 | 07:18
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بري أشاد بمذكرة التفاهم بين ايران وأميركا.. وتلقى برقية تهنئة بحلول العام الهجري الجديد من الرئيس المصري
بري أشاد بمذكرة التفاهم بين ايران وأميركا.. وتلقى برقية تهنئة بحلول العام الهجري الجديد من الرئيس المصري photos 0
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استقبل رئيس مجلس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والميدانية والأمنية .
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وبعد اللقاء تحدث الوزير حجار قائلا: تشرِفت اليوم بـزيارة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ودائماً اللقاءات معه لها نكهة خاصة ، وطنية دولة الرئيس، خبرته الطويلة، معرفته بأدق التفاصيل اللبنانية والإقليمية، وأنا كنت محدّدا الزيارة من أيام قليلة، ولكن اليوم صودف إنه امس أُعلِن اتفاق على الصعيد الإقليمي بـوقف إطلاق النار بالمنطقة كلها، وطبعاً وكما رأينا لبنان ضمناً .
واضاف: بالدرجة الأولى الهمّ الأول عند كل الدولة اللبنانية، خاصة عند دولة الرئيس نبيه بري، هي انتهاء الحرب وانتهاء الاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب الإسرائيلي، وعودة النازحين، إعادة الجنوب إلى ازدهاره واستقراره وعودة الناس لممارسة حياتها الطبيعية.
وتابع: الكل يتأمّل إن هذا لاتفاق يحمل الخير للبنان ، وكل الجهود التي تُبذل مباركة، جهود فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الحكومة وهم على تنسيق وثيق جداً ودائم مع دولة الرئيس بري بكل الأمور، نحن نأمّل بان الاتفاق الإقليمي والجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية بدءاً من فخامة الرئيس ان تؤدي كلها في الأيام القادمة تحمل الأمن و الأمان، ووقف النزف وقف الحرب،  والانسحاب الإسرائيلي، واستعادة أرضنا وممارسة سيادتنا عليها، وعودة النازحين الى بلداتهم ومناطقهم واعود واقول نأمّل ان تحمل الأيام المقبلة للبنان كل الخير .
واضاف الحجار: طبعاً بالإضافة لهذا الشيء تكلمنا ببعض الأمور التي تعني الشأن الداخلي اللبناني مواضيع الأمن، مواضيع مواكبة احياء مجالس العزاء والنشاطات بـذكرى عاشوراء اعتباراً من يوم الغد .
وتابع الحجار: الشعب اللبناني إن شاء الله لن يكون إلا متضامنا ومتكاتفا حول دولته وحول كل المسؤولين لكي يتمكن البلد الخلاص من الأزمة التي هو فيها.
وردا على سؤال عن وجود ضمانات لالزام اسرائيل بتنفيذ وقف اطلاق النار؟ اجاب الوزير حجار: نحن دائماً نقول ونتطلع إلى تطبيق أي اتفاق وقف إطلاق نار،  وأن أي احد قادر ان يساعد لبنان نحن حاضرون ، ولكن الأساس يبدأ من لبنان ، وداخلياً المطلوب تكاتف المسؤولين اللبنانيين وتكاتف الشعب اللبناني وهذا كله يساعد  المسؤولين للعمل بكل جديّة وهذا ما يحصل من اجل الوصول الى تطبيق فعلي لأي اتفاق لوقف إطلاق نار ووقف الاعتداءات ، واعود واكرر القول المرحلة المقبلة العنوان الأساسي يجب أن يكون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ، وعودة النازحين، واستكمالاً بعودة الأسرى وكل ما هو مطلوب ، وأكيد إعادة الإعمار، كل هذا إن شاء الله بالمرحلة المقبلة سيكون من التحديات الأساسية، وسوف يكون العمل عليها كبير جدا من كافة المسؤولين.
وردا على سؤال حول غياب اي موقف للدولة اللبنانية من الاتفاق؟ اجاب الوزير حجار: اليوم نحن اضطلعنا من وسائل الإعلام عن ما حصل من اتفاق، أنا أول مسؤول التقيتُه طبعاً هو دولة الرئيس نبيه بري، وسوف اكون على اتصال مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس كما هي العادة في كل يوم، واليوم ايضا هناك جلسة لمجلس وزراء بعد الظهر، بكل الأحوال لا يمكن لأي مسؤول ولأي مواطن لبناني إلا أن يعمل ويرحّب بأي خطوة تؤدي لوقف إطلاق النار وتؤدي لخلاص لبنان من هذه الأزمة."
الرئيس بري استقبل أيضا النائب السابق نزيه نجم  .
على صعيد آخر أشاد رئيس مجلس النواب بمذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية ، منوهاً بالجهود والمساعي التي بذلتها جمهورية باكستان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمنا لبنان .
وتوجه الرئيس نبيه بري بالشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الايرانية والولايات المتحدة الأميركية وقيادتهما على تمسكهما وأصرارهما تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندا أساسيا وملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان كل لبنان بما يحفظ سيادته على كامل ترابه وبما لا يناقض استقلالية وحرية قراره الوطني والسيادي وعدم الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو .
ولمناسبة حلول العام الهجري الجديد تلقى بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جاء فيها: يسعدني أن أبعث إليكم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة بدء العام الهجري الجديد
وأضاف: في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي نهتدي بتعاليمها النبيلة، ندعو الله عز وجل أن يجعله عام خير ورخاء وأن يحمل الأمن والسلام لشعوب الأمة الإسلامية كافة، متمنيا للشعب اللبناني الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
 
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