الراعي في تخريج فوج "لبنان الحلم" في سيدة اللويزة: الشهادة ليست نهاية الطريق بل بداية رسالة جديدة

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احتفلت مدرسة سيدة اللويزة- زوق مصبح بتخريج فوج «لبنان الحلم» برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وعاونه النائب البطريركي العام المطران حنا علوان ، أمين السر العام للبطريركية الأب فادي تابت، أمين السر الخاص الأب كاميليو مخايل، وشارك الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق وأعضاء مجلس المدبرين، المطرانان يوحنا حبيب وبولس روحانا، ورئيس جامعة سيدة اللويزة الأب شربل خوري.
ووجّه الراعي وصية مباشرة إلى الخريجين دعاهم فيها إلى عدم التوقف عن الحلم بلبنان، قائلاً إن "الوطن الذي يحلم به هو لبنان الذي يكون فيه الإنسان أغلى من المصالح، والقانون فوق النفوذ، والشباب قادرون على بناء مستقبلهم من دون أن يضطروا إلى مغادرة أرضهم، ولبنان الذي تبقى فيه الكفاءة أقوى من الواسطة، ويواصل حمل رسالته التاريخية كجسر بين الشرق والغرب ومنارة للحرية والكرامة والحوار".
وأكد أن "الشهادة التي ينالها الطلاب اليوم ليست نهاية الطريق بل بداية رسالة جديدة، وأن النجاح الحقيقي لا يقاس بما يحققه الإنسان لنفسه فقط، بل بما يقدمه لوطنه ولمجتمعه وللخير العام".