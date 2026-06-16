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لبنان

حوالى 4000 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي ومحاولات اسرائيلية لفرض وقائع ميدانية في الجنوب خلال الهدنة

Lebanon 24
16-06-2026 | 22:58
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حوالى 4000 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي ومحاولات اسرائيلية لفرض وقائع ميدانية في الجنوب خلال الهدنة
حوالى 4000 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي ومحاولات اسرائيلية لفرض وقائع ميدانية في الجنوب خلال الهدنة photos 0
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سجلت الساعات الأخيرة تراجعاً في وتيرة الغارات الجوية الاسرائيلية على جنوب لبنان في مقابل استمرار عمليات القصف والاستهداف والتوغل المحدود جنوباً، وتأكيد «حزب الله» استمرار المواجهة الميدانية ومنع فرض وقائع جديدة على الأرض.
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وكتبت" الشرق الاوسط"؛تحاول إسرائيل فرض وقائع أمنية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لجهة التحرك في محيط القرى التي توغلت فيها، وتنفيذ عمليات نسف وتموضع أو استكمال عمليات أمنية، وتعرضت القوات الإسرائيلية في محيط كفرتبنيت وتلة علي الطاهر، يوم الاثنين، لرشقات صاروخية من قبل «حزب الله».
وقالت مصادر مقربة من الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن هناك قراراً لديه «بعدم السماح بتكرار تجربة مرحلة الهدنة بعد توقيع اتفاق 26 تشرين الثاني) 2024» حينما واصلت إسرائيل عمليات النسف والتجريف والتوسع وتغيير المعالم الجغرافية. وقالت المصادر: «إسرائيل تحاول خلق واقع أمني، والحزب يتصدى لهذا الواقع، لذلك جرى الرد مباشرة على محاولات التوغل والاقتراب من تلة (علي الطاهر) الأربعاء».

حصيلة العدوان
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى حوالى 4000 شهيد و12000 جريح، في حين نفت الهيئة الصحية الإسلامية انتشال أعداد كبيرة من الشهداء من قرى الجنوب عقب وقف إطلاق النار.
وقالت الوزارة، في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار بلغت 3826 شهيداً و11851 جريحاً.
وفي السياق، نفى الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية المعلومات المتداولة عن انتشال أعداد كبيرة من الشهداء من بلدات جنوبية عقب وقف إطلاق النار.
وقالت الهيئة، في بيان: «تتداول بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأن فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية قامت بانتشال أعداد كبيرة من الشهداء من بعض البلدات الجنوبية»، نافيةً هذه الأخبار جملةً وتفصيلاً.
وأكد البيان أن هذه الأخبار «عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي معلومات أو مصادر رسمية»، داعياً جميع وسائل الإعلام والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إلى «توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار والأحداث، والاعتماد حصراً على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة، تفادياً لتداول معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إرباك الرأي العام وتضليل المواطنين».
كذلك، لفت الدفاع المدني إلى أنه «يواصل أداء مهامه الإنسانية والميدانية بكل شفافية ومسؤولية»، مشدداً على أن «أي معلومات تتعلق بأعماله ونشاطاته يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة».
 
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