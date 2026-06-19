تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بري يرصّ صفوف "الثنائي" لمواجهة التطورات

Lebanon 24
19-06-2026 | 22:48
A-
A+
بري يرصّ صفوف الثنائي لمواجهة التطورات
بري يرصّ صفوف الثنائي لمواجهة التطورات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت وفاء بيضون في" اللواء": الرئيس نبيه بري استشرف المرحلة على وقع المستجدات الإقليمية، ويعمل على تحصين الورقة اللبنانية بعيداً عن «مفاوضات واشنطن»، التي يضع الرئيس بري حولها أكثر من خط اعتراض، لا سيما تمسّكه بالمفاوضات غير المباشرة والعودة إلى إطار اتفاق الهدنة لإنهاء النزاع.
Advertisement
من هنا يأتي اجتماع رئيس مجلس النواب مع السفير الأميركي في لبنان «ميشال عيسى»، والذي استمر أكثر من ساعة ونصف، وضع خلاله بري النقاط على حروف «ملف التفاوض». وبيّنت المحادثات بين «بري وعيسى» مدى جدّية رئيس المجلس في إبقاء ثوابت لبنان السيادية بكل تفاصيلها أولوية، تبدأ من حق لبنان بالدفاع عن أرضه أمام أي احتلال، ما يعطيه شرعية عمل المقاومة. وهذا ما قد أسمعه بري للسفير عيسى عندما توجه له بالقول: «فلتتوقف إسرائيل عن عدوانها وتنسحب، والباقي أنا أتكفل به».
هذا المعطى، وفق مصادر مقرّبة، قد أزعج عدداً من اللبنانيين، وخاصة فريق التفاوض وداعميه مع إسرائيل، والذين يعتبرون أن ما يقوم به بري قد يعوّم المقاومة والثنائي على حساب فريق المهرولين إلى مفاوضات هجينة، كما وصفها بري.
لذلك ترى المصادر المقرّبة أن خطوة الرئيس بري نحو تثبيت الموقف وتحديد سقف المفاوضات تأتي من قناعة وطنية يلتف حولها، إلى جانب الرئيس بري، زعامات وطنية كوليد جنبلاط وسليمان فرنجية وحزب لله والقوى الوطنية الحيّة، كما وصفها المقرّبون. وهذا ما أعطى دفعاً لإطلاق مواقف ذات أهمية برؤية سيادية من جهة، وقراءة ما بين سطور الرؤية الأميركية من جهة ثانية، واستقراء للمشروع الإسرائيلي الذي يتخطى بعناوينه الحرب على حزب لله إلى تثبيت معادلة تنزع عن لبنان صفة الدفاع أو حتى استرجاع الأرض المحتلة.
ورقة بري التي تسلّمها السفير الأميركي تتضمن رفضاً قاطعاً لما يوصف بـ«المناطق التجريبية»، مشدّداً على أن ما يقبله هو فقط انسحاب إسرائيل ودخول الجيش اللبناني بالتوازي مع عودة النازحين.
وما يدل على صوابية مواقف الرئيس بري هو «رفضه تمرير لائحة مؤلفة من 2300 اسم من مقاتلي حزب لله المطلوب انسحابهم من جنوب نهر الليطاني، كان قد قدمها المفاوض الإسرائيلي وقبلت بها الدولة اللبنانية»، معتبراً أن «لا أحد يستطيع اقتلاعهم، أصحاب الأرض، من أرضهم».
على وقع كل هذه المشهدية، وما يمكن أن تحمل من تطورات ذات صلة بالداخل اللبناني، يأتي اللقاء المطول بين «حركة أمل وحزب لله»، والذي خُصص لبحث تفاصيل «المقترح الأميركي» بشأن وقف إطلاق النار. حيث أفادت المعلومات أن اللقاء خُصص لبحث تفاصيل «المقترح الأميركي» والشروط المنقولة عبر «واشنطن» بشأن وقف إطلاق النار، وأن «حزب لله» قد أبدى استعداداً للتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ من «خطوط ورقة الرئيس بري العريضة». وهذا يجعل من «موقف الثنائي» أكثر قوة وتماسكاً، ويؤدي بذلك إلى رصّ الصف الشيعي، ما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية.
مواضيع ذات صلة
تطور التنسيق بين "الثنائي"
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"سبب أساسي" وراء طلب "الثنائي الشيعي" عدم العودة
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي أبلغ "الثنائي الشيعي" أن الاتفاق قريب ويشمل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي" يرفض المفاوضات ويسلّم بنتائجها
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

الجيش اللبناني

وليد جنبلاط

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

المقاومة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-20
Lebanon24
04:00 | 2026-06-20
Lebanon24
03:58 | 2026-06-20
Lebanon24
03:47 | 2026-06-20
Lebanon24
03:38 | 2026-06-20
Lebanon24
03:00 | 2026-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24