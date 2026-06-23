تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد قرار وقف اطلاق النار… "هدنة" أم استراحة تفاوض؟

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
23-06-2026 | 07:00
A-
A+
بعد قرار وقف اطلاق النار… هدنة أم استراحة تفاوض؟
بعد قرار وقف اطلاق النار… هدنة أم استراحة تفاوض؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من جبهات الميدان في جنوب لبنان إلى قاعات التفاوض الدبلوماسي في سويسرا، تبدو المسارات الإقليمية متداخلة ومترابطة إلى حدٍ يصعب معه التجزئة، حيث يفرض الملف اللبناني نفسه كعقبة أساسية أمام أي تفاهمات مستدامة تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لإبرامها مع طهران.
Advertisement

الثابت الإيراني: لبنان ركيزة استراتيجية لا بند تفاوض

في القراءة السياسية الممتدة من طهران، لا يُصنف الملف اللبناني كبندٍ ثانوي أو هامشي على طاولة البحث، بل يشكل ركيزة أساسية وعمقاً استراتيجياً لا يقبل المساومة.

ووفقاً لمعطيات المشهد، فإن الآمال الأميركية بصياغة تفاهم إقليمي عريض تظل رهن الحسابات الميدانية؛ ورغم أن الجانب الإسرائيلي توقف عن التوغل نتيجة ضغوط أميركية حثيثة، وأوعز المستوى السياسي فيه للجانب العسكري بتقليص التواجد الميداني ليقتصر حالياً على عدد قليل من الآليات، إلا أن أي محاولة لتثبيت هذا التواجد أو استمرار الانتهاكات يهدد بانهيار المظلة الدبلوماسية؛ إذ يظل الاحتكاك العسكري أمراً حتمياً ويضع المنطقة أمام تصعيد مستمر ومسألة وقت لا أكثر.

معضلة البيت الأبيض

هذا الترابط الوثيق يضع إدارة ترامب أمام استحقاق حرج ومباشر؛ فالحفاظ على مسار تفاوضي مستقر مع إيران سيتطلب من البيت الأبيض اتخاذ خيارات حاسمة:
إما ممارسة ضغوط حقيقية وجادة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضمان انسحاب كامل وقريب من الأراضي اللبنانية، أو التسليم بالمخاطر المرتفعة التي قد تعصف بالمسار الدبلوماسي بأكمله جراء اشتعال الميدان.

رسائل التهدئة الاميركية والمناورة الإسرائيلية

جاء الإيعاز الأخير من نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بوقف إطلاق النار، مع الإبقاء على الانتشار العسكري في المواقع الحالية، بمثابة خطوة منقوصة لا تؤسس لاستقرار دائم.

وتتقاطع الأوساط الدبلوماسية عند تقدير يفيد بأن هذه الخطوة أتت بطلب أميركي مباشر، يهدف إلى استيعاب وتبريد رد الفعل الإيراني الذي لوّح بالخيارات الخشنة في مضيق هرمز.
وقد نقلت القنوات الإسرائيلية عن مصادر أن واشنطن مررت رسائل واضحة إلى تل أبيب، تدعوها فيها إلى تجنب أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى انهيار محادثات سويسرا، مع التأكيد على ضرورة "التنسيق المسبق"، والابتعاد عن الهجمات غير المنسقة التي استهلكت حيزاً كبيراً من رأس المال السياسي للإدارة الأميركية.
موقف الميدان
في المقابل، جاء موقف "حزب الله" حاسماً برفض أي محاولة لتثبيت حرية الحركة البرية أو الجوية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، معتبراً أن إحباط هذا المخطط وطرد القوات هو خيار حتمي وقائم.

وتُشير المعطيات الحالية إلى أن قرار وقف إطلاق النار الراهن يرتبط بإفساح المجال أمام انطلاق جولة المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا.

ومع ذلك، تبرز في الأفق إستراتيجية إسرائيلية واضحة تسعى إلى فصل الملف اللبناني كلياً عن مسار المفاوضات الإيرانية في سويسرا، والبقاء على المسار التفاوضي المباشر المرتقب الذي تقوده الدولة اللبنانية.

لكن رغم كل هذه المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لفك المسار اللبناني عن الإيراني عبر سياسة حافة الهاوية "المحسوبة" والمجازر، يبدو أن هذه المخططات قد باءت بالفشل؛ إذ اصطدمت السقوف الإسرائيلية المرتفعة بجدار الواقعية السياسية في واشنطن، وهو ما تُرجم بوضوح في تصريح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي أكد فيه أن المباحثات ستكون محصورة بجبهة لبنان والملف النووي، مما يعيد تأكيد التلازم البنيوي بين الملفين ويفشل مساعي عزل الساحة اللبنانية.

الثابت حتى الساعة أن طهران لا تبدي أي مؤشرات للتراجع أو تقديم تنازلات في الشق اللبناني الذي تراه جزءاً لا يتجزأ من رزمة الاتفاق الشامل.

وفي حال أصرت تل أبيب على مواصلة عملياتها العسكرية، فإن ارتدادات الصراع لن تبقى محصورة في الجبهة اللبنانية، بل قد تمتد لتشعل جبهات إقليمية أخرى، مما يضع المنطقة برمتها أمام اختبار ميداني مفتوح.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الهدنة الهشّة… استراحة محارب أم تحضيرٌ لجولة أخطر؟
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:21:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي": نؤيد مبدأ التفاوض لكن نشكك في نية إسرائيل التزام وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:21:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفُ إطلاق النار شرط للتفاوض والمسيّرات تقلق إسرائيل وتهديد باستهداف "العمق اللبناني"
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:21:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حلٌّ نهائي… أم "هدنة المونديال"؟!
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:21:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

نائب الرئيس

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:52 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:37 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:25 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23
Lebanon24
12:01 | 2026-06-23
Lebanon24
12:00 | 2026-06-23
Lebanon24
11:52 | 2026-06-23
Lebanon24
11:46 | 2026-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24