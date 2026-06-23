بعد قرار وقف اطلاق النار… "هدنة" أم استراحة تفاوض؟

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من جبهات الميدان في جنوب إلى قاعات التفاوض الدبلوماسي في سويسرا، تبدو المسارات الإقليمية متداخلة ومترابطة إلى حدٍ يصعب معه التجزئة، حيث يفرض الملف اللبناني نفسه كعقبة أساسية أمام أي تفاهمات مستدامة تسعى إدارة الرئيس لإبرامها مع طهران.في القراءة السياسية الممتدة من طهران، لا يُصنف الملف اللبناني كبندٍ ثانوي أو هامشي على طاولة البحث، بل يشكل ركيزة أساسية وعمقاً استراتيجياً لا يقبل المساومة.ووفقاً لمعطيات المشهد، فإن الآمال الأميركية بصياغة تفاهم إقليمي عريض تظل رهن الحسابات الميدانية؛ ورغم أن الجانب توقف عن التوغل نتيجة ضغوط أميركية حثيثة، وأوعز المستوى السياسي فيه للجانب العسكري بتقليص التواجد الميداني ليقتصر حالياً على عدد قليل من الآليات، إلا أن أي محاولة لتثبيت هذا التواجد أو استمرار الانتهاكات يهدد بانهيار المظلة الدبلوماسية؛ إذ يظل الاحتكاك العسكري أمراً حتمياً ويضع المنطقة أمام تصعيد مستمر ومسألة وقت لا أكثر.هذا الترابط الوثيق يضع إدارة أمام استحقاق حرج ومباشر؛ فالحفاظ على مسار تفاوضي مستقر مع سيتطلب من البيت الأبيض اتخاذ خيارات حاسمة:إما ممارسة ضغوط حقيقية وجادة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضمان انسحاب كامل وقريب من الأراضي ، أو التسليم بالمخاطر المرتفعة التي قد تعصف بالمسار الدبلوماسي بأكمله جراء اشتعال الميدان.جاء الإيعاز الأخير من نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بوقف إطلاق النار، مع الإبقاء على الانتشار العسكري في المواقع الحالية، بمثابة خطوة منقوصة لا تؤسس لاستقرار دائم.وتتقاطع الأوساط الدبلوماسية عند تقدير يفيد بأن هذه الخطوة أتت بطلب أميركي مباشر، يهدف إلى استيعاب وتبريد رد الفعل الإيراني الذي لوّح بالخيارات الخشنة في مضيق هرمز.وقد نقلت القنوات الإسرائيلية عن مصادر أن مررت رسائل واضحة إلى تل أبيب، تدعوها فيها إلى تجنب أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى انهيار محادثات سويسرا، مع التأكيد على ضرورة "التنسيق المسبق"، والابتعاد عن الهجمات غير المنسقة التي استهلكت حيزاً كبيراً من رأس المال السياسي للإدارة الأميركية.موقف الميدانفي المقابل، جاء موقف " " حاسماً برفض أي محاولة لتثبيت حرية الحركة البرية أو الجوية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، معتبراً أن إحباط هذا المخطط وطرد القوات هو خيار حتمي وقائم.وتُشير المعطيات الحالية إلى أن قرار وقف إطلاق النار الراهن يرتبط بإفساح المجال أمام انطلاق جولة المحادثات الأميركية في سويسرا.ومع ذلك، تبرز في الأفق إستراتيجية إسرائيلية واضحة تسعى إلى فصل الملف اللبناني كلياً عن مسار المفاوضات الإيرانية في سويسرا، والبقاء على المسار التفاوضي المباشر المرتقب الذي تقوده الدولة اللبنانية.لكن رغم كل هذه المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لفك المسار اللبناني عن الإيراني عبر سياسة حافة الهاوية "المحسوبة" والمجازر، يبدو أن هذه المخططات قد باءت بالفشل؛ إذ اصطدمت السقوف الإسرائيلية المرتفعة بجدار الواقعية السياسية في واشنطن، وهو ما تُرجم بوضوح في تصريح الأميركي جي دي فانس، الذي أكد فيه أن المباحثات ستكون محصورة بجبهة لبنان والملف النووي، مما يعيد تأكيد التلازم البنيوي بين الملفين ويفشل مساعي عزل الساحة اللبنانية.الثابت حتى الساعة أن طهران لا تبدي أي مؤشرات للتراجع أو تقديم تنازلات في الشق اللبناني الذي تراه جزءاً لا يتجزأ من رزمة الاتفاق الشامل.وفي حال أصرت تل أبيب على مواصلة عملياتها العسكرية، فإن ارتدادات الصراع لن تبقى محصورة في الجبهة اللبنانية، بل قد تمتد لتشعل جبهات إقليمية أخرى، مما يضع المنطقة برمتها أمام اختبار ميداني مفتوح.