"حزب الله" جديد سيظهر في الداخل اللبناني

Advertisement

في المرحلة المقبلة، وبعد الانسحاب من ، لن يكون المشهد الداخلي مجرد عودة إلى ما كان عليه قبل الحرب أو قبل مرحلة الاستنزاف الطويلة التي عاشها البلد والمنطقة.بل إن قد يجد نفسه أمام " " مختلف، أعاد إنتاج نفسه خلال السنوات الأخيرة على مستويات متعددة، مستفيداً من تجربة قاسية دفعت به إلى مراجعات عميقة في الأداء والأولويات وآليات العمل."الحزب" الذي دخل مراحل الاشتباك السابقة بمنطق مختلف، يخرج اليوم وقد راكم خبرة إضافية في التعامل مع الحروب الطويلة، ومع الضغوط السياسية والاقتصادية والداخلية والخارجية. الهدنة الطويلة المتوقعة بعد تثبيت الانسحاب ستمنحه مساحة لإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية، وترميم ما خسره تنظيمياً ولوجستياً وبشرياً خلال السنوات الماضية.وهذه المرحلة قد لا تكون مرحلة دفاع بقدر ما ستكون مرحلة إعادة بناء واستعداد لما يعتبره الحزب تحديات مقبلة.لكن العنصر الأكثر أهمية لا يتعلق بإعادة الترميم بحد ذاتها، بل بطبيعة "الحزب" الذي يتشكل. فمع انتقال قيادات جديدة إلى مواقع متقدمة داخل التنظيم والعسكر والسياسة، تظهر مؤشرات إلى أن النسخة المقبلة ستكون أقل قابلية للتوقع. هذا الجيل الجديد لم يتكوّن في ظروف الاستقرار النسبي التي عرفتها مراحل سابقة، بل نشأ داخل بيئة مليئة بالضغوط والمواجهات والتبدلات السريعة، ما يجعله أكثر تشدداً في بعض الملفات وأكثر براغماتية في ملفات أخرى.وتوحي تسريبات متعددة من داخل البيئة السياسية المحيطة بالحزب أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولاً في طريقة التعامل مع الملف الداخلي اللبناني."الحزب" الذي كان يُتهم سابقاً بالتعفف النسبي عن بعض المواقع والحصص، قد يصبح أكثر حضوراً في تفاصيل الإدارة والسياسة والسلطة، انطلاقاً من قناعة متزايدة لديه بأن ترك المساحات لحلفاء أو خصوم لم يعد يحقق له الاستقرار الذي كان يطمح إليه.وفي الوقت نفسه، يبدو أن تجربة السنوات الأخيرة ستؤثر أيضاً على طبيعة العلاقة مع الحلفاء. فالكثير من التفاهمات السابقة قد لا تبقى على شكلها الحالي، وقد يصبح "الحزب" أكثر تحرراً من الالتزامات السياسية التقليدية التي حكمت تحالفاته سابقاً. وهذا لا يعني بالضرورة القطيعة، لكنه قد يعني انتقال العلاقة من منطق الشراكة الثابتة إلى منطق المصالح المباشرة والحسابات الأكثر صرامة.في النهاية، قد لا يكون السؤال في لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي: ماذا سيفعل حزب الله؟ بل أي "حزب الله" سيظهر في المرحلة المقبلة.