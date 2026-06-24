تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كلام عن "انسحاب إسرائيل" من لبنان.. تقرير جديد تنشره "معاريف"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-06-2026 | 07:37
A-
A+
كلام عن انسحاب إسرائيل من لبنان.. تقرير جديد تنشره معاريف
كلام عن انسحاب إسرائيل من لبنان.. تقرير جديد تنشره معاريف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً تناول جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان انطلقت أمس الثلاثاء في واشنطن وتستمر حتى يوم الخميس، وتركّز على محاولة التوصل إلى تفاهمات مفصلة بشأن ما يُعرف في إطار الاتصالات بـ"المناطق التجريبية"، وهي مناطق سيُطلب من الجيش اللبناني فيها إثبات قدرته على تولي المسؤولية الأمنية الكاملة ومنع عودة "حزب الله" إليها.
Advertisement

التقرير الذي ترجمه "لبنان24" ينقل عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولها إن فكرة "مناطق التجربة" طُرحت بعد الجولة السابقة من المحادثات، وتهدف إلى اختبار قدرة الجيش اللبناني ميدانياً على تحويل مناطق يتم تحديدها مسبقاً إلى مناطق "خالية من حزب الله". أما في المقابل، فستنفذ إسرائيل انسحاباً موضعياً ومدروساً من تلك المناطق تحت إشراف ومراقبة أميركية مشددة.

ووفق التقرير، من المقرر أن يبحث الجانبان خلال محادثات هذا الأسبوع تفاصيل الخطة، بما في ذلك المناطق التي ستشملها التجربة، والجداول الزمنية، وآليات الرقابة والتنفيذ، إضافة إلى المعايير التي سيُبنى عليها تقييم نجاح التجربة.

وأوضح التقرير أنه تم تقسيم الجولة الحالية إلى ثلاثة مراحل، حيث جرت أمس المناقشات السياسية، فيما ستُعقد المناقشات الأمنية غداً، على أن يجتمع الفريقان السياسي والأمني من إسرائيل ولبنان في محاولة للتوصل إلى خلاصات نهائية.

وتُعقد المحادثات بوساطة أميركية وبمشاركة ممثلين سياسيين وأمنيين من الجانبين، فيما تقول "معاريف" إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي شارك في جولات سابقة، لن يحضر هذه الجولة بسبب زيارته الحالية إلى الشرق الأوسط، والتي لا تشمل إسرائيل.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل تنظر إلى الجولة الحالية باعتبارها ذات أهمية خاصة، كونها تمثل انتقالاً من مرحلة النقاشات المبدئية إلى مرحلة التنفيذ العملي، بما يشمل احتمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق من جهة، وتحديد المسؤوليات التي ستُلقى على عاتق الجيش اللبناني من جهة أخرى.

ووفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها "معاريف"، فإنه من المتوقع أن يعرض الوفد الإسرائيلي خرائط مفصلة وخطة تشغيلية خاصة بالتجربة، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية لاحتمال إجراء تغييرات ميدانية تبعاً للقرارات السياسية.

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي ينتظر نتائج المداولات، ويبحث بالفعل تعديلات محتملة في انتشار قواته إذا تم الاتفاق على انسحاب موضعي ضمن إطار التجربة. وفي الوقت نفسه، نقلت إسرائيل إلى الأميركيين معلومات استخباراتية تتعلق ببنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، في إطار الجهود الرامية إلى تحديد المناطق التي يمكن اختبار قدرة الجيش اللبناني فيها على العمل ضد الحزب.

وبحسب الرؤية الإسرائيلية، فإن نجاح التجربة لن يُقاس فقط بدخول الجيش اللبناني إلى المناطق المعنية، بل بقدرته على منع عودة عناصر "حزب الله" والأسلحة والبنى العسكرية إلى المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"ترامب انقلب على نتنياهو" وكلام عن لبنان.. "معاريف" تنشر
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام عن "انسحابات" من لبنان.. تقرير يكشف ما يحصل داخل اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"معاريف": شمال إسرائيل أصبح مرة جديدة رهينة لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قيل عن انسحاب إسرائيل من لبنان؟ "هآرتس" تكشف
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:44 | 2026-06-24
Lebanon24
14:03 | 2026-06-24
Lebanon24
13:50 | 2026-06-24
Lebanon24
13:27 | 2026-06-24
Lebanon24
13:00 | 2026-06-24
Lebanon24
12:51 | 2026-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24