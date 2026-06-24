كلام عن "انسحاب إسرائيل" من لبنان.. تقرير جديد تنشره "معاريف"

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نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً تناول جولة جديدة من المحادثات بين ولبنان انطلقت أمس الثلاثاء في وتستمر حتى يوم الخميس، وتركّز على محاولة التوصل إلى تفاهمات مفصلة بشأن ما يُعرف في إطار الاتصالات بـ"المناطق التجريبية"، وهي مناطق سيُطلب من فيها إثبات قدرته على تولي المسؤولية الأمنية الكاملة ومنع عودة " " إليها.التقرير الذي ترجمهينقل عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولها إن فكرة "مناطق التجربة" طُرحت بعد الجولة السابقة من المحادثات، وتهدف إلى اختبار قدرة الجيش اللبناني ميدانياً على تحويل مناطق يتم تحديدها مسبقاً إلى مناطق "خالية من حزب الله". أما في المقابل، فستنفذ إسرائيل انسحاباً موضعياً ومدروساً من تلك المناطق تحت إشراف ومراقبة أميركية مشددة.ووفق التقرير، من المقرر أن يبحث الجانبان خلال محادثات هذا الأسبوع تفاصيل الخطة، بما في ذلك المناطق التي ستشملها التجربة، والجداول الزمنية، وآليات الرقابة والتنفيذ، إضافة إلى المعايير التي سيُبنى عليها تقييم نجاح التجربة.وأوضح التقرير أنه تم تقسيم الجولة الحالية إلى ثلاثة مراحل، حيث جرت أمس المناقشات السياسية، فيما ستُعقد المناقشات الأمنية غداً، على أن يجتمع الفريقان السياسي والأمني من إسرائيل ولبنان في محاولة للتوصل إلى خلاصات نهائية.وتُعقد المحادثات بوساطة أميركية وبمشاركة ممثلين سياسيين وأمنيين من الجانبين، فيما تقول "معاريف" إن الأميركي ماركو روبيو، الذي شارك في جولات سابقة، لن يحضر هذه الجولة بسبب زيارته الحالية إلى ، والتي لا تشمل إسرائيل.وأكدت الصحيفة أن إسرائيل تنظر إلى الجولة الحالية باعتبارها ذات أهمية خاصة، كونها تمثل انتقالاً من مرحلة النقاشات المبدئية إلى مرحلة التنفيذ العملي، بما يشمل احتمال انسحاب الجيش من بعض المناطق من جهة، وتحديد المسؤوليات التي ستُلقى على عاتق الجيش اللبناني من جهة أخرى.ووفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها "معاريف"، فإنه من المتوقع أن يعرض الوفد الإسرائيلي خرائط مفصلة وخطة تشغيلية خاصة بالتجربة، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية لاحتمال إجراء تغييرات ميدانية تبعاً للقرارات السياسية.وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي ينتظر نتائج المداولات، ويبحث بالفعل تعديلات محتملة في انتشار قواته إذا تم الاتفاق على انسحاب موضعي ضمن إطار التجربة. وفي الوقت نفسه، نقلت إسرائيل إلى معلومات استخباراتية تتعلق ببنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب ، في إطار الجهود الرامية إلى تحديد المناطق التي يمكن اختبار قدرة الجيش اللبناني فيها على العمل ضد الحزب.وبحسب الرؤية الإسرائيلية، فإن نجاح التجربة لن يُقاس فقط بدخول الجيش اللبناني إلى المناطق المعنية، بل بقدرته على منع عودة عناصر "حزب الله" والأسلحة والبنى العسكرية إلى المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي.