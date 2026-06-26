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لبنان

توقيع اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية..السفارة اللبنانية:منطقتان تجريبتيان للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب

Lebanon 24
26-06-2026 | 16:43
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توقيع اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية..السفارة اللبنانية:منطقتان تجريبتيان للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب
توقيع اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية..السفارة اللبنانية:منطقتان تجريبتيان للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب photos 0
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أعلنت السفارة اللبنانية في الولايات المتحدة الاميركية توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في خطوة وصفتها السفارة بأنها "محطة بارزة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان".
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وأوضحت في بيان، أن الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الأولية تشكل "الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل الأراضي اللبنانية بما يضمن الاحترام الكامل لسيادة لبنان.
وأوضحت السفارة أن الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الأولية تشكل "الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل الأراضي اللبنانية بما يضمن الاحترام الكامل لسيادة لبنان".
وأكَّدت أن هذا الإنجاز تحقق "تحت قيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية"، مشيرة إلى أن لبنان رسم بذلك "مساراً سيادياً يقوم على الحوار بدلا من الحرب".

وزير ‌الخارجية الأميركي
وأعلن ‌وزير ‌الخارجية الأميركي ‌ماركو روبيو: توصل ‌إسرائيل ولبنان ‌إلى ‌اتفاق ‌إطاري بعد محادثات بين وفدي البلدين ⁠في واشنطن.
وقال : «الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام»، مضيفاً «يسرنا الاعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة». وأشار الى أن هذا الاتفاق يمّهد الطريق «لإطار من أجل سلام دائم وآمن».
وتابع: «ينتظرنا الكثير من العمل. أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان ولا يزال هناك عمل طويل».

سفيرة لبنان
وقالت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض: «باسم الرئيسين (جوزيف) عون و(نواف) سلام نشكر الرئيس (دونالد) ترمب. والتوقيع اليوم هو خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان».

سفير اسرائيل
وقال سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل ليتر: «إيران وأذرعها يريدون الدمار ونحن نريد سلامًا حقيقيًّا بين إسرائيل ولبنان. ومن خلال هذا الاتفاق تخرج إيران وحزب الله من المعادلة». وشدد على أن «الاتفاق الإطاري الثلاثي قائم على الأداء».
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