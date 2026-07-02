وفد من أمل يلتقي قاليباف ورسالة خطية من بري

بحث وفد "حركة امل"، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، في مقر مجلس الشورى في العاصمة ، المستجدات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على دول المنطقة ولاسيما .

وأعلن رئيس الوفد الحركي خليل حمدان، أن اللقاء استُهل بنقل تحيات واعتذاره عن المشاركة شخصيا في مراسم تشييع الامام على الخامنئي لأسباب طارئة. كما سلمه رسالة خطية من .

النائب قبلان قبلان تمنى بدوره على الرئيس قاليباف "زيارة الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية والمناطق التي تعرضت لهمجية ووحشية الاعتداءات ".

قاليباف رحّب بوفد "حركة امل"، وحمله تحياته وسلامه إلى الرئيس .