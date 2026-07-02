وفد من أمل يلتقي قاليباف ورسالة خطية من بري

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بحث وفد "حركة امل"، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، في مقر مجلس الشورى في العاصمة طهران، المستجدات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على دول المنطقة ولاسيما لبنان.
وأعلن رئيس الوفد الحركي خليل حمدان، أن اللقاء استُهل بنقل تحيات الرئيس نبيه بري واعتذاره عن المشاركة شخصيا في مراسم تشييع الامام على الخامنئي لأسباب طارئة. كما سلمه رسالة خطية من الرئيس بري.
النائب قبلان قبلان تمنى بدوره على الرئيس قاليباف "زيارة الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية والمناطق التي تعرضت لهمجية ووحشية الاعتداءات الإسرائيلية".
قاليباف رحّب بوفد "حركة امل"، وحمله تحياته وسلامه إلى الرئيس بري.